Samuel Abad negó que el Congreso haya blindado a la JNJ y dijo que existe una "hostilización" contra sus miembros

Judiciales El abogado de la JNJ demandó "ponderación" y respeto a la autonomía de las instituciones

El Congreso de la República decidió ayer que los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) serán citados en una próxima sesión plenaria, en la siguiente legislatura, a fin de que ejerzan su defensa frente a la moción que busca su remoción de dicha entidad.

Al respecto, el abogado de la JNJ, Samuel Abad, negó que esta decisión se trate de un "blindaje" a favor de la entidad, toda vez que continúa afrontando investigaciones llevadas a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.

"Blindaje no existe para la JNJ. Tan no existe que ayer hemos asistido a la SAC. Lo único que se pide es que se respete el debido proceso. No se puede citar a 7 integrantes de la JNJ el jueves, para evaluar su destitución el día viernes, sin que se precise la imputación, sin que exista un procedimiento determinado y sin que exista una ley que determine cuando existe una destitución por una causa grave", indicó en La Rotativa del Aire.

En ese sentido, consideró que fue "saludable" la decisión anunciada por el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, ya que "no había garantía del debido proceso".

"Es una decisión saludable la adoptada el día de ayer por el pleno del Congreso de no someter a debate una moción donde no había garantía del debido proceso. No es posible que se cite a 7 integrantes de la JNJ (…) el día anterior, para que, al día siguiente, a las 3pm., se evalúe su permanencia o destitución por una causa grave que no ha sido precisada, detallada individualmente; en consecuencia, no había garantía del debido proceso", aseveró.

Hay una "hostilización" contra la JNJ

Por otro lado, Abad consideró que existe una hostilización contra la JNJ, dadas las constantes denuncias que los magistrados se encuentran afrontando en el fuero parlamentario.

"Lamentablemente, se han presentado una serie de denuncias: denuncias constitucionales, remociones y todo este conjunto de mecanismos utilizados por el Congreso. En el fondo, significan una hostilización al funcionamiento de la JNJ. Esta última pretendida remoción incidía directamente en la suspensión efectuada por la JNJ de una exfiscal de la Nación", explicó.

En esa línea, consideró que la destitución de la junta por parte del Legislativo significaría desconocer la autonomía de dicha entidad de justicia.

"Si aceptamos que vivimos en una democracia hay que respetar las autonomías, y la JNJ es autónoma en el ejercicio de sus funciones y al momento de dictar resoluciones. Si el Congreso no está de acuerdo con una decisión de la junta no puede destituirla. Eso significa desconocer su autonomía e implicaría un quiebre de la institucionalidad democrática (…) Lamentablemente estamos viviendo esta situación y lo que solicitaría es ponderación (…) El país requiere estabilidad y respeto a las instituciones", acotó.

Asimismo, señaló que esa hostilización "se trata de varias denuncias" que repiten "los mismos argumentos en varios escenarios".

"No se puede iniciar dos procedimientos por lo mismo, no tiene mucho sentido. Se desgasta la labor de las entidades públicas que tienen otras funciones importantes que llevar a cabo. A eso me refiero cuando hablo de hostilización. No tiene sentido iniciar tantas denuncias por lo mismo sin una tipificación en el caso de la remoción y sin que exista un procedimiento previamente establecido", resaltó.

¿Qué se espera de la Comisión de Justicia?

A su vez, el día de ayer el Pleno aprobó que la Comisión de Justicia investigue a la JNJ por 10 días por la suspensión de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

Al respecto, Samuel Abad dijo esperar que dicho grupo de trabajo parlamentario "plantee el desarrollo de un procedimiento preestablecido para regular la moción de remoción".

"El Reglamento del Congreso no contempla ningún procedimiento para la remoción de 7 integrantes de la JNJ (…) pese a que lo ordena la Constitución. Eso sería importantísimo", subrayó.

"En segundo lugar que el Congreso apruebe una ley que determine qué significa causa grave (…) que justifica una remoción. No se puede andar en una indeterminación y cambiar los procedimientos en función de los integrantes del pleno o de una comisión", agregó.

Asimismo, indicó que la JNJ no ha discutido, hasta el momento, la posibilidad de una eventual remoción de sus miembros por parte del Parlamento.

"Ni siquiera se ha puesto en discusión por parte de la JNJ. Nunca se ha discutido siquiera esa posibilidad, no está en la agenda de la JNJ", precisó.