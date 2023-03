La parlamentaria se mostró en contra de "sacar" al primer ministro del cargo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: Victor Vasquez

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, en una entrevista publicada hoy en El Comercio, indicó que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones generales y que por eso, el último martes, votó en contra del dictamen en la Comisión de Constitución.

"Mi posición siempre ha sido: yo no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, ni he estado antes, ni he estado ahora ni estaré más adelante. Es mi decisión (...) Y el voto en contra en la Comisión de Constitución (...) se debe a que la propuesta es inviable", indicó.

"Hacer elecciones para este año, ya lo dijeron las tres instituciones del sistema electoral que es prácticamente irrealizable, es una decisión acelerada de querer hacer elecciones en un contexto que no es el ideal", agregó.

Cabe resaltar que la presidenta de la SAC resaltó que es una postura individual y no de la bancada. Asimismo, consideró que la actual Representación Nacional debería continuar hasta el 2026.

"Mi postura es no ver más el adelanto de elecciones. Se nos eligió hasta el 2026 y la Constitución establece (que debemos seguir). No puede ser que porque haya un grupo de violentistas en las calles nosotros tengamos que ceder. Ya se ha hecho antes, se pretende hacer ahora, es una gran afectación a la democracia en el país", indicó.

Asimismo, dijo que la responsabilidad de la elección de los congresistas recae tanto en los partidos políticos como en la población.

"Hay responsabilidad de los partidos políticos, de los candidatos y de la misma población que elige a sus representantes y luego se desanima. Es momento de que la población aprenda a votar, que nos eduquemos electoralmente", señaló.

"No somos aliados del Gobierno"

Por otro lado, la parlamentaria negó que su partido, Alianza para el Progreso (APP), sea aliado del Gobierno, aun cuando de 45 subprefectos designados por el Ejecutivo, 27 pertenecen a dicha agrupación política.

"Nosotros somos una oposición responsable, que si tiene que apoyar alguna decisión del Ejecutivo que sea beneficiosa para el país, obviamente que lo vamos a hacer (...) El hecho de que haya subprefectos que estén afiliados a APP no quiere decir que seamos aliados o que estemos cogobernando con Boluarte", explicó.

Asimismo, Camones Soriano se pronunció en contra de que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sea retirado del cargo.

"Estamos hablando de tres meses de gestión. Creo que si deseamos fortalecer la democracia en nuestro país, deberíamos apostar primero por respaldar posiciones de autoridades ministeriales, en este caso de PCM, que sean para solucionar problemas", sostuvo.

"Hasta el momento, la crítica que tienen la presidenta como el primer ministro es que los acusan de todas las muertes que han ocurrido (en las protestas). Me parece que un plazo de tres meses no es para estar pensando en sacar a un primer ministro", agregó.