Suspensión de Inés Tello y Aldo Vásquez es un acto de venganza del Congreso, aseguró Richard Arce

Congreso Richard Arce considera que la suspensión de Inés Tello y Aldo Vásquez es un acto de venganza del Congreso

El excongresista Richard Arce sostuvo que la suspensión de Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue un acto de venganza por parte del Congreso de la República.

“Con la preocupación, al igual que todo el país, de ver los abusos y atropellos que comete el Congreso de la República. Teniendo antecedentes, congresistas con procesos en marcha, el día jueves cuando estuvieron en el pleno del Congreso, no tomaron en cuenta los fundamentos jurídicos, simplemente fue una acción de venganza en vista que la Junta Nacional de Justicia cumplió su rol de suspender a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides”, dijo en La Rotativa del Aire.

El exparlamentario indicó que la decisión del Congreso de inhabilitar de la función pública por diez años a Aldo Vásquez Ríos y a Inés Tello de Ñecco representa un atropello de un poder del Estado frente a un organismo constitucionalmente autónomo, como la JNJ, además genera un terrible precedente.

“Recordemos bien lo que dice el colaborador eficaz, Villanueva, que la Fiscalía ha aperturado 14 congresistas que traficaban sus votos a cambio de impunidad. Lo que hacía Patricia Benavides no era investigarlos a cambio de votos para favorecer, justamente arremetiendo contra la JNJ, para tumbarse a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. […] Genera un terrible precedente porque mañana cualquier juez o autoridad va a tomar una decisión que va a tener que ser sancionado porque simplemente no les gusta a los congresistas”, indicó.

Sobre la polémica que generó el voto de José Luna, para la inhabilitación de Inés Tello, debido a que es miembro de la Comisión Permanente; Richard Arce indicó que se trata de una "infracción constitucional".

“Tan burda es la acción del Congreso que inclusive habrían cometido una infracción constitucional porque se han zurrado en lo que dice la Constitución respecto a que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno del Congreso para realizar una sanción de una denuncia constitucional”, sostuvo.

“El Congreso está atropellando la institucionalidad del país”

Richard Arce también consideró que la suspensión de los miembros de la JNJ es una estrategia por parte del Congreso para que tengan control de los temas electorales.

“Esto es parte de toda una estrategia por parte del Congreso, el hecho de tumbarse la Junta Nacional de Justicia. Por un lado, es la venganza, por otro es que quieren tener control sobre el tema electoral, porque recuerden bien que la JNJ también va a presidir para la ratificación o remoción del jefe de la ONPE y de Reniec, aparte de una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó.

El exparlamentario indicó que debe existir un contrapeso en el Congreso y que desde el Ejecutivo no se pronuncian. Asimismo, señaló que los “congresistas están atropellando contra la institucionalidad del país”.

“Están cometiendo una serie de abusos y la presidenta que dijo que es la madre de todos los peruanos, en estos momentos nos ha dejado en la orfandad total, no se pronuncia, no dice nada, y eso es una muestra de que existe un pacto infame para que no se haga nada”, agregó.