Tubino sobre posibles renuncias en el fujimorismo: "No hay esa indisciplina en Fuerza Popular"

El vocero de la bancada fujimorista comentó que se busca crear una mala imagen de su bancada. | Fuente: RPP

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo este martes que ningún congresista ha expresado su intención de dejar la bancada, luego de que un grupo de parlamentarios fujimoristas permanecieran en el Pleno tras la salida de la mayoría.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, el parlamentario comentó que no se ha presentado ninguna renuncia y que fueron solo cuatro los legisladores que permanecieron en el Pleno, lo cual desbarata las especulaciones de que 15 o 20 piensan dejar Fuerza Popular.

“Hay mucha gente especulando que se van 10, se van 15 o se van 20 si eso fuera verdad no hubieran quedado 4 y ya sabemos más o menos la situación de los que se han quedado (…) Habrá que preguntarles a ellos por qué no salieron, no les he preguntado porque hoy no hubo otra reunión. No hay esa indisciplina en Fuerza Popular”.

Denuncia ofensiva contra Fuerza Popular

En esa línea, el fujimorista aseguró que existe una “ofensiva” que busca desaparecerlos y que les han “creado” una imagen de “monstruos que el Perú no necesita”. Sin embargo, dijo que esa representación no tiene nada que ver con Fuerza Popular.

“Nosotros como Fuerza Popular no somos esos trogloditas, esos monstruos corruptos que el Perú no necesita, no somos esas personas. Tratan de construirnos una imagen deteriorada, equivocada que no tiene nada que ver con Fuerza Popular y sus parlamentarios”.

No salieron con la bancada

La bancada de Fuerza Popular abandonó el Pleno del Congreso el último lunes argumentando una “falta de respeto” por parte del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, tras comentarios de Alberto de Belaunde.

Sin embargo, los parlamentarios Rolando Reátegui, Miguel Castro, Lourdes Alcorta y Glider Ushñahua permanecieron en sus escaños. Los dos primeros son testigos protegidos del Ministerio Público en el caso Odebrecht.