El parlamentario de Acción Popular indicó que se mantendrá en abstención si no se agrega el proyecto del ley del Ejecutivo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El parlamentario de Acción Popular, Wilson Soto, en diálogo con RPP Noticias, señaló hoy, domingo, que apoya "totalmente" el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que propone el adelanto de elecciones generales para abril del 2024.

"Estoy totalmente de acuerdo con este proyecto de ley 3755, saludo la iniciativa de la presidenta que ha tenido la voluntad (...) Voy a apoyar el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo", subrayó.

"Adelanto de elecciones tiene que ir con reformas"

Vale decir que el Pleno del Congreso donde se debate el adelanto de elecciones se reanudará el próximo martes, 20 de diciembre, y se espera que haya una reconsideración del proyecto presentado por la Comisión de Constitución que no logró reunir ni la mitad de los votos de los congresistas presentes en la sesión del último viernes.



Al respecto, el congresista Soto indicó que votó en abstención porque no está de acuerdo con el proyecto de la Comisión de Constitución, de la cual es miembro titular, puesto que no propone "reformas políticas".

"Los congresistas tenemos que legislar pensando no solamente en la coyuntura, sino que tiene que ser a largo plazo. Con esos dos proyectos de ley 1897 y el 3145, que no están incluyendo ninguna reforma, vamos a estar, de aquí a dos años, en la misma situación. Por eso, yo pido a mis colegas actuar con total responsabilidad, esto no es un juego. Tiene que haber una reforma política", señaló.

Estas reformas políticas necesarias, según indicó, son la bicameralidad y la reelección de congresistas, entre otras.

"Se puede aprobar la bicameralidad, el mandato de los parlamentarios que sea de dos años y medio, la reelección de congresistas", indicó.

Cabe recordar que la bicameralidad y la reelección de congresistas fueron rechazadas en un referéndum que se realizó en el 2018. Sin embargo, el parlamentario consideró que tienen que incluirse estas reformas para "mejorar la representatividad" del Parlamento y que haya "experiencia política" en ese fuero.

"La experiencia parlamentaria es muy buena (...) Los últimos años (…) solamente se reelegían el 11%, era mínimo, como 12 parlamentarios. Es muy importante la experiencia parlamentaria (...) Estoy seguro que con la aprobación de la bicameralidad, la representación funcionaría perfectamente (...) Un parlamentario representa a más de 250 mil habitantes. Por eso hay sitios a los que un parlamentario nunca llega", explicó.

"Votaré en abstención si no se incluye proyecto del Ejecutivo"

El día de ayer, la presidenta de la república, Dina Boluarte, en un mensaje a la nación, pidió que los congresistas que votaron el último viernes en abstención "definan" su voto en la reconsideración que ya ha convocado el Parlamento.

Al respecto, el congresista Soto indicó que mantendrá su voto en abstención si no se agrega el proyecto de adelanto de elecciones del Gobierno.

"Yo voy a mantenerme en abstención porque soy un parlamentario responsable y consecuente (...) Si hay un nuevo texto, una nueva fórmula legal que se incluya el proyecto de ley 3755 que presentó el Ejecutivo, yo estoy seguro que voy a votar a favor en esta reconsideración. Pero que se incluya el proyecto del Ejecutivo", sostuvo.

"La presidencia del Congreso convocó a los representantes del JNE, la ONPE y la Reniec y ellos han manifestado que la mejor fecha para realizar las elecciones sería el 2024. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso", agregó.

Además, indicó que su bancada, Acción Popular, dejó "en libertad" a sus miembros para votar el pasado viernes. Sin embargo, no precisó si se daría la misma situación para el próximo martes durante el Pleno.

"Hemos dejado en libertad a los parlamentarios (el viernes). El congresista Aragón votó a favor, el congresista Ilich López y yo votamos en abstención porque nos parecía una reforma rápida, que no trae las reformas necesarias. Creo que es innecesario aprobar algo con las mismas reglas del juego", sostuvo.