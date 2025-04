2026 será clave para Perú: elecciones generales, regionales y municipales coinciden después de 20 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2026 será un año doblemente electoral. En abril, los peruanos elegirán a las nuevas autoridades nacionales y en octubre regresarán a las urnas para votar en las elecciones regionales y municipales. Esto no ocurría desde el año 2006, es decir, hace 20 años.

En este proceso, la población escogerá a 25 gobernadores regionales y cerca de dos mil alcaldes provinciales y distritales a nivel nacional, además de regidores y consejeros.

Con más de 40 partidos políticos y 90 movimientos regionales en carrera, estos comicios podrán reunir la mayor cantidad de candidatos en la historia, advierte Óscar Matutti, especialista en derecho electoral de la región Cusco.

"Es el proceso más grande que vamos a enfrentar en nuestra historia democrática, es decir, el proceso de elecciones regionales y municipales va a implicar un gran reto para el sistema electoral y evidentemente tienen que estar preparados tanto en la infraestructura, tanto en el material humano y en el mismo presupuesto", sostiene.

El experto precisa que uno de los principales desafíos que tendrán las autoridades electorales es el procesamiento y contraste de información que la amplia cantidad de candidatos presenten en sus hojas de vida.

¿Qué fechas clave ya se han definido para las elecciones regionales y municipales?

En diálogo con El Poder en tus Manos, Matutti señala cuáles son las principales fechas electorales que se han previsto para el desarrollo de los comicios sub nacionales.

Durante este año se contempla que el padrón electoral para las elecciones regionales y municipales se cierre el 5 de octubre próximo; mientras que, en enero del 2026, se realizaría el cierre del registro organizaciones políticas que puedan participar en la contienda electoral, así como el plazo máximo para la convocatoria a estos comicios.

"A más tardar el 8 de enero de 2026 del próximo año se va a efectuar la convocatoria oficial a elecciones. Puede hacerse antes como se ha hecho en el caso de elecciones generales. La elección regional y municipal es el 4 de octubre de 2026, según la norma y la segunda vuelta, si es que se aplicara, se va a dar el 8 de noviembre", comenta.

Es preciso señalar que el 7 de octubre del 2024 venció el plazo para que los ciudadanos interesados en ser candidatos en las elecciones regionales y municipales 2026 se afilien a un partido político o movimiento regional.

Cambios importantes en la normativa electoral

La ley electoral vigente permite que tanto empresas como personas naturales financien campañas electorales, lo que impulsará la contienda en las capitales de las regiones y en las localidades más alejadas, opina Rober Villalva, consultor político de la región Junín.

"En estos momentos ya ha estabilizado para que una microempresa, una pequeña empresa y una gran empresa pueda financiar a un partido hasta cerca de un millón de soles. Esto, de alguna manera, dinamiza las campañas electorales, porque muchas veces fuera de las grandes ciudades, las movilizaciones son muy, muy precarias", resalta.

El Parlamento también modificó, en diciembre pasado, la una norma electoral para que las organizaciones políticas puedan incluir hasta el 30% de no afiliados como candidatos a los consejos regionales y municipales. Esta cantidad incluye a las candidaturas para alcalde, gobernador y vicegobernadores.

En otras palabras, un partido político podrá designar como candidato a alcalde o gobernador a una persona que no necesariamente esté afiliada en la organización, como parte de este porcentaje de libre designación que han previsto de cara a los próximos.

Sobre este punto, Villalva considera que el cambio es "interesante" dado que permitiría a las cúpulas de los partidos "tener una mirada un poco más amplia" sobre a quienes se designa como cabeza de lista en las elecciones.

No obstante, Matutti recalca que dicha modificación a la ley "erosiona la representación democrática del partido o el movimiento regional". Ello, debido a la organización política, se convierte en "un vehículo electoral que adopta un candidato que no ha sido formado o sigue la agenda programática" partidaria o con el que "no hay mayor expectativa de lealtad o proyecto a futuro".

Agenda pendiente

Un proyecto de debate en el Congreso de la República es la propuesta para la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Aunque aún hay tiempo para aprobarlo, la falta de consenso dificultaría su aprobación, sostiene Villalva.

"Que puede haber un mínimo del aprovechamiento de los recursos, es cierto, pero finalmente es el elector el que decide si esta autoridad debería continuar en el cargo. Me parece muy bien que se habilite la posibilidad de la reelección de autoridades. Ahora, eso se logrará, digamos, en la reforma constitucional. Yo veo muy complicado conseguir esos votos", señala.

Con dos procesos electorales en 2026, es crucial que el ciudadano se mantenga informado sobre la estrategia que impulsarán las organizaciones políticas para ejercer un voto responsable y consciente.