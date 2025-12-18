Acción Popular: 93% de sus ingresos en 2024 provinieron del Estado y no destinó recursos a capacitación, según la ONPE

Pese a contar con más de 291 mil afiliados, Acción Popular recaudó, S/ 12,814 en todo el 2024, por aportes individuales de su militancia, incluidos congresistas. Conoce los detalles en el siguiente informe.

En plena antesala de las Elecciones Generales 2026, Acción Popular atraviesa una de sus crisis internas más profundas en décadas, marcada por la nulidad de sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones, denuncias cruzadas de presunto fraude entre dirigentes y acusaciones de pugnas internas que han dejado al partido sin candidato presidencial. La disputa por el control de la organización ha generado fracturas dentro de su dirigencia y críticas de especialistas que señalan que estas tensiones reflejan problemas estructurales del partido histórico en el escenario político peruano. La crisis que atraviesa Acción Popular no se limita a su disputa interna: también abre preguntas sobre su capacidad de sostenerse y reorganizarse, más aún cuando una parte central de su presupuesto proviene del Estado.

Según un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), publicado el 14 de octubre de 2025, al que accedió El Poder en tus Manos, el 93% de los ingresos del partido Acción Popular durante el 2024 provino del financiamiento público directo que recibe del Estado por contar con representantes en el Congreso, elegidos en los comicios de 2021. El monto transferido a la agrupación ascendió a S/ 1,069,938.78.

Según el reporte que analiza la Información Financiera Anual (IFA) 2024 del partido, más de la mitad de estos recursos —S/ 492,548— fue destinada a gastos de funcionamiento ordinario, como el pago de servicios básicos, la adquisición de bienes y la contratación de personal.

Si bien el partido consignó gastos bajo la categoría de “formación” por S/ 414,532, la ONPE advirtió que no se ejecutaron recursos en actividades de capacitación ni en investigación, rubros específicos que forman parte de las obligaciones vinculadas al uso del financiamiento público directo.

¿Por qué es importante este financiamiento?

La entrega de fondos públicos a los partidos políticos tiene un propósito claro: fortalecer las organizaciones y preparar a sus militantes para participar de manera informada y responsable en la vida pública y electoral.

Si bien estos recursos pueden utilizarse para el pago de servicios y de personal administrativo, la ley establece un uso prioritario: al menos el 50% debe destinarse a actividades de formación y capacitación de sus militantes.