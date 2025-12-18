Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Acción Popular: 93% de sus ingresos en 2024 provinieron del Estado y no destinó recursos a capacitación, según la ONPE

Acción Popular: 93% de sus ingresos en 2024 provinieron del Estado y no destinó recursos a capacitación ni investigación
Acción Popular: 93% de sus ingresos en 2024 provinieron del Estado y no destinó recursos a capacitación ni investigación | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Pese a contar con más de 291 mil afiliados, Acción Popular recaudó, S/ 12,814 en todo el 2024, por aportes individuales de su militancia, incluidos congresistas. Conoce los detalles en el siguiente informe.

En plena antesala de las Elecciones Generales 2026, Acción Popular atraviesa una de sus crisis internas más profundas en décadas, marcada por la nulidad de sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones, denuncias cruzadas de presunto fraude entre dirigentes y acusaciones de pugnas internas que han dejado al partido sin candidato presidencial. La disputa por el control de la organización ha generado fracturas dentro de su dirigencia y críticas de especialistas que señalan que estas tensiones reflejan problemas estructurales del partido histórico en el escenario político peruano. La crisis que atraviesa Acción Popular no se limita a su disputa interna: también abre preguntas sobre su capacidad de sostenerse y reorganizarse, más aún cuando una parte central de su presupuesto proviene del Estado.

Según un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), publicado el 14 de octubre de 2025, al que accedió El Poder en tus Manos, el 93% de los ingresos del partido Acción Popular durante el 2024 provino del financiamiento público directo que recibe del Estado por contar con representantes en el Congreso, elegidos en los comicios de 2021. El monto transferido a la agrupación ascendió a S/ 1,069,938.78.

Según el reporte que analiza la Información Financiera Anual (IFA) 2024 del partido, más de la mitad de estos recursos —S/ 492,548— fue destinada a gastos de funcionamiento ordinario, como el pago de servicios básicos, la adquisición de bienes y la contratación de personal.

Si bien el partido consignó gastos bajo la categoría de “formación” por S/ 414,532, la ONPE advirtió que no se ejecutaron recursos en actividades de capacitación ni en investigación, rubros específicos que forman parte de las obligaciones vinculadas al uso del financiamiento público directo.

¿Por qué es importante este financiamiento?

La entrega de fondos públicos a los partidos políticos tiene un propósito claro: fortalecer las organizaciones y preparar a sus militantes para participar de manera informada y responsable en la vida pública y electoral.

Si bien estos recursos pueden utilizarse para el pago de servicios y de personal administrativo, la ley establece un uso prioritario: al menos el 50% debe destinarse a actividades de formación y capacitación de sus militantes.

Extracto del informe técnico elaborado por ONPE.
Extracto del informe técnico elaborado por ONPE. | Fuente: RPP

Aportes de la militancia: menos de cinco céntimos por afiliado

El informe también evidencia una baja contribución de la militancia. Durante todo el 2024, Acción Popular recaudó apenas S/ 12,814 por aportes individuales de sus afiliados, entre ellos actuales congresistas, como Elvis Vergara, María del Carmen Alva y Edwin Martínez, y la parlamentaria andina Leslye Lazo.

Si esa cifra se compara con el número actual de militantes registrados —más de 291 mil, según cifras del JNE—, el aporte promedio equivale hoy a menos de cinco céntimos por persona, lo que refleja una fuerte dependencia del financiamiento estatal frente a los ingresos propios del partido.

Extracto del informe técnico de la ONPE.
Extracto del informe técnico de la ONPE. | Fuente: RPP

La respuesta del partido

En declaraciones a RPP, Gudelia Dueñas, tesorera nacional de Acción Popular, explicó que los bajos aportes registrados durante el 2024 se explican por un proceso de reorganización interna que atravesó la agrupación. Según indicó, recién en marzo se habilitaron las cuentas bancarias de la agrupación y se definieron los rangos de contribución para militantes y autoridades electas.

"En 2024, en el mes de marzo, recién se estableció cuáles eran los rangos del porcentaje de aportaciones que le corresponde a los que son autoridades actuales y a los que son militantes en general. Los militantes en general tienen la obligación y el deber de aportar 10 soles mensuales, los que tienen cargos de elección popular como los congresistas tienen un aporte de 780 soles y los que son alcaldes y regidores el 3% de sus dietas", indicó.

Consultada por la escasa recaudación reportada ante la ONPE, Dueñas afirmó que muchos afiliados manifestaron su intención de aportar, pero no contaban con los mecanismos para hacerlo.

"Muchos querían pagar, pero no tenían dónde pagar, no había una oficina. Antes de marzo del 2024 no había una oficina que reciba estos aportes, no había una forma de hacerles un recibo de aportes, porque no había un orden interno de un contador o una tesorera que vea el ordenamiento de recibir los aportes", indicó.

La tesorera nacional añadió que Acción Popular también se sostiene con ingresos por alquileres, como el del local partidario ubicado en el Paseo Colón, en el Cercado de Lima. Asimismo, indicó que, tras la implementación de los rangos de aportes, entre enero y octubre de este año el partido ha recaudado S/ 285,473 por contribuciones individuales.

Además, sostuvo que la demora en la entrega de los recursos del financiamiento público y el reordenamiento interno explican que durante el 2024 solo se haya realizado una actividad de formación.

"El acumulado [del financiamiento público directo] de enero a junio lo recibimos casi a fines de junio del 2024. Luego la oficina de capacitación tenía la obligación, ya con los fondos disponibles, de hacer una programa de actividades de los cuales lograron hacer solo una actividad de capacitación porque el partido estaba saliendo recién de una reorganización, después de 8 años que no tenían la militancia -de repente- unida para trabajar por el partido", indicó.

Gudelia Dueñas, tesorera nacional de Acción Popular
Gudelia Dueñas, tesorera nacional de Acción Popular | Fuente: Facebook

Desconexión entre el partido político y la militancia

La escasa recaudación entre los militantes de Acción Popular —que hoy supera los 291 mil afiliados— podría reflejar una desconexión con el partido, ante la falta de resultados visibles en su labor de fiscalización y representación, sostiene el experto en temas electorales Alejandro Rospigliosi.

En declaraciones a El Poder en tus Manos, Rospigliosi explicó que la disposición de los militantes a aportar económicamente depende, en gran medida, de que perciban un rol activo del partido en la fiscalización y en la promoción de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"No hay una correspondencia, porque si cada afiliado pusiera si quiera sea un sol habría una fuente importante de ingresos, pero eso demuestra que el militante alguna vez se afilió y no ha cultivado más su relación con el partido político. Eso demuestra que los militantes sienten que no reciben un servicio del partido político, ya sea canalizando sus problemas a través de la bancada del Parlamento para legislar, para representar. Entonces, hay una falta de identidad del militante con el partido, por eso es que no aporta ni siquiera un sol", sostuvo.

 "Cuando [un militante] se siente identificado con el partido porque siente que está trabajando por uno, aporta de acuerdo a su capacidad económica. Pero si para todo lo contrario, el militante se siente ignorado por su partido", recalcó.

Te recomendamos

Reempadronar afiliados y facilitar aportes: lo que se necesitaría para un financiamiento político real

Para el especialista en temas electorales, José Tello, la limitada capacidad de los partidos para sostenerse con aportes de su militancia responde a problemas estructurales. En su opinión, es necesario sincerar el número real de afiliados y que el sistema bancario brinde mayores facilidades para que los militantes puedan realizar aportes económicos de manera regular y sin trabas.

"Si se piensa, por ejemplo, en que los partidos deberían tener un financiamiento privado por parte de su militancia, partamos por 2 cosas. Primero, reempadronemos a los afiliados y segundo, estimulemos a que la banca privada aperture cuentas a los partidos políticos para que pueda haber mayores facilidades a las personas, como Yape o Plin, para poder hacer la transferencia del dinero", señaló.

Estos aspectos, indicó, deberían ser considerados en las reformas políticas que se impulsen tras el proceso de las Elecciones Generales 2026, a fin de que puedan ser evaluados por el futuro Congreso bicameral durante su primer año de funciones.

Es preciso señalar que, de acuerdo con la normativa vigente, Acción Popular recibirá financiamiento público por última vez durante el 2026, al corresponderle recursos por los congresistas elegidos en las elecciones del 2021. Sin embargo, el partido no participará en las Elecciones Generales 2026, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara nulo su proceso interno de elección de candidatos.

El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos Acción Popular ONPE Financiamiento

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA