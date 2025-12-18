Percy Medina sobre firma de Pacto Ético Electoral: "Si bien no hay sanción, se espera que se cumpla rigurosamente"

Un total de 33 candidatos y representantes de partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026 firmaron este jueves el Pacto Ético Electoral, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Al respecto, Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, aseguró que, si bien no es obligatorio, los candidatos que decidan firmar este pacto reflejan su interés en tener una campaña sin violencia ni acusaciones, centrada en propuestas, ideas y mostrando respeto a la ciudadanía.

"Hay que valorar mucho a quienes han dado el primer paso (...) Un pacto supone un compromiso de palabra que, si bien no hay una sanción a quien no lo cumpla, al estar la palabra empeñada, lo que se espera es que se cumpla rigurosamente", sostuvo.

Precisó que el pacto cuenta con un "tribunal de honor" que realiza un seguimiento a quienes suscriben el documento, por lo que a partir de este momento los candidatos deben ser respetar este acuerdo durante la campaña.

"Una cosa es cumplir la norma porque hay una sanción, y otra es porque has empeñado la palabra. Eso nos va a mostrar quiénes son los candidatos que tienen palabra, que tienen compromiso y en aquellos en los que se puede confiar. Creo que es un buen indicador de la voluntad y la vocación democrática de un candidato, el que pueda cumplir a rajatabla aquello en lo que se ha comprometido", apuntó.

Información falsa en redes sociales

Sobre la importancia de la firma de este acuerdo, sostuvo que en la actualidad es importante que los candidatos se comprometan a no difundir información falsa durante la campaña, sobre todo a través de redes sociales, donde abunda el uso de troles, granjas de bots y aumenta el uso de inteligencia artificial para este fin.

"Es prohibido, ese es uno de los temas más importantes del pacto, el conducir la campaña con respeto a la ciudadanía, diciendo la verdad y no utilizando mecanismos que la tergiversen (...) En las campañas electorales en el mundo se ve que eso es muy común, entonces, que sea un elemento del pacto es importante", mencionó.

Respecto a esta situación, afirmó que la desinformación en redes sociales, gracias a su alcance, puede orientar el voto de la población sobre un diagnóstico equivocado de la realidad.

Además de la firma de este documento, Medina aseguró que otros elementos importantes durante la campaña que permitirán a la ciudadanía elegir a sus candidatos serán la presentación de sus planes de gobierno, de sus equipos técnicos y si tienen o no antecedentes judiciales.

Remarcó también que el Gobierno deberá garantizar la seguridad de los candidatos durante la campaña electoral, independientemente del cargo al que postulan.

"Tienen que garantizarse la seguridad del caso, no necesariamente con un policía que los acompañe, porque eso será imposible, pero garantizando que los espacios en los que se hace campaña y la manera de hacer campaña están protegidos por la fuerza pública. Eso es muy importante. En otros países ha habido desgracias, que esperemos que en esta campaña no se vean en el Perú", precisó.