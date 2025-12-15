Acción Popular pide al JNE anular resolución que dejó al partido fuera de las elecciones generales 2026

El partido sostiene que se vulneró su derecho de defensa, que las impugnaciones no tenían sustento y que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió sin audiencia pública.

Acción Popular presentó un pedido de nulidad ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones contra la decisión que anuló sus elecciones primarias y dejó a la agrupación fuera de las Elecciones Generales 2026. Desde el partido señala que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actuó de manera arbitraria, vulnerando derechos constitucionales y el principio de legalidad. La solicitud fue presentada por el personero legal titular de Acción Popular, Fernando Arias-Stella, y por el secretario general nacional del partido, Juan José Abad Cabrera.

¿Qué le pide Acción Popular al JNE?

El pedido central de la agrupación política es que el Pleno del JNE declare nula la resolución que invalidó sus elecciones primarias. Según el documento, la decisión del organismo electoral habría afectado los derechos de defensa, debido procedimiento, presunción de inocencia y los derechos políticos de elegir y ser elegido. El partido argumenta que se trata de la máxima sanción posible dentro de un proceso electoral, la exclusión total de la contienda, y que esta se adoptó sin cumplir con las garantías mínimas exigidas por la Constitución y la normativa electoral: "La resolución ha tomado la máxima sanción que puede aplicársele a una organización política, como es suprimirla de la arena política del país, al negarle su participación y forzando la pérdida de su inscripción.", se señala en el documento.

Además, Acción Popular también solicita que el JNE declare improcedentes todas las impugnaciones presentadas contra sus elecciones primarias. También desde el partido se señala en su pedido, que el JNE actúe con rapidez y cumpla el cronograma electoral vigente. En concreto, solicita que se proclamen los resultados de sus elecciones primarias, tal como estaba previsto hasta antes de la anulación, y que se respete el hito del calendario que fijaba esa proclamación para este 15 de diciembre de 2025.

Por otro lado, se cuestiona que el presidente del JNE haya decidido resolver el caso sin convocar a audiencia pública, amparándose en la preclusión de plazos. Acción Popular argumenta que el propio reglamento del JNE exige audiencia previa en este tipo de controversias y que había margen suficiente para cumplir con ese requisito sin alterar el cronograma electoral.

Desde Acción Popular sostiene que el JNE forzó la interpretación del artículo 184 de la Constitución, norma que regula la nulidad de procesos electorales, y que esta disposición no es aplicable a elecciones primarias internas.

En tanto, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó las advertencias y los anuncios de denuncia formulados por dirigentes de Acción Popular contra los miembros de su Pleno. Esto, luego de que el organismo electoral declarara nulas las elecciones primarias del partido por “vicios sustanciales” en el proceso, decisión que deja fuera a la agrupación política de las Elecciones Generales 2026.

En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, sostuvo que este tipo de expresiones no se condicen con los principios democráticos ni con el respeto a la institucionalidad, y señaló que el organismo electoral se mantendrá firme ante cualquier intento de amedrentamiento, pues su lealtad está con la Constitución, que establece claramente sus funciones como máxima autoridad en materia electoral.

"Reiteramos que no se condice con los principios democráticos, el generar comentarios [como la denuncia anunciada por Ilich López] que quieran amedrentar a los organismos electorales. Nosotros nos mantenemos firmes porque a quien le debemos lealtad es a la Constitución, que establece cuáles son nuestras funciones. No se condice con principios democráticos, ni con el respeto a la institucionalidad, el hacer declaraciones que pretendan algún tipo de amedrentamiento", indicó.