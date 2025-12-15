Ilich López anuncia acusación constitucional contra el JNE por "excluir" a Acción Popular de Elecciones Generales 2026

La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular -tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso- continúa generando reacciones entre la militancia de dicho partido.

Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada de Acción Popular, indicó ayer, domingo, vía redes sociales, que presentará una acusación constitucional contra Roberto Burneo Bermejo, presidente del JNE, y los miembros del pleno de la entidad Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez, quienes firmaron la resolución que anuló las primarias del partido.

"En defensa de la democracia en el Perú y en contra de la arbitraria y nefasta decisión del JNE de excluir a Acción Popular del proceso 2026, anuncio que presentaré acusación constitucional contra el presidente del JNE Roberto Burneo Bermejo y los miembros, Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez", sostuvo en su cuenta de X.

"Hoy es Acción Popular mañana será cualquier otro partido", acotó.

Por su parte, Alfredo Barnechea, excandidato presidencial de Acción Popular, en diálogo con RPP, anunció también una denuncia constitucional contra los miembros del pleno del JNE, aunque precisó que esta era distinta a la anunciada por López Ureña.

“El JNE ha faltado a todo el debido proceso. En consecuencia, está violando leyes fundamentales de la Constitución del Perú. El debido proceso, ¿qué significa?: ‘oye, te voy a notificar, para empezar, en qué problema estás’. No hemos sido nunca notificados. En segundo lugar, hay una cosa fundamental en la justicia, no solamente en el JNE, que es la pluralidad de instancias. Aquí había un jurado departamental electoral, que es a donde debieron ir las denuncias y no fue nunca ahí, no ha habido pluralidad de instancias. Tercero, no se ha notificado nunca ni al personero del partido, ni al secretario general del partido", señaló.

"En consecuencia, es una violación del debido proceso. Esto tiene que ser revisado y sí se puede. Nosotros estamos presentando, primero, una denuncia constitucional contra Burneo, que es el señor que ordenó, el día sábado, publicar esa resolución, ha sido él, ya tenemos información. Tiene una denuncia constitucional y también lo vamos a denunciar ante el Colegio de Abogados y ante la Junta Nacional de Justicia", enfatizó.

Vale recordar que, el último sábado, Barnechea anunció una persecución "en todas las instancias" contra los miembros del JNE, incluso dijo que se les investigará y mencionó "lavado de activos" y "todas las irregularidades que tengan".

“Quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Investigaremos todo sobre ellos, lavado de activos, todas las irregularidades que tengan. Se han portado de una manera ilegal, excluyendo a un partido histórico, y no vamos a aceptar esto”, indicó en canal N.

¿Qué ha dicho el JNE respecto a estas acusaciones?

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, en diálogo con RPP, lamentó las acciones de Ilich López y Alfredo Barnechea. En respuesta al tercer vicepresidente del Congreso, Clavijo sostuvo que "no se condice con principios democráticos el generar comentarios que quieran amedrentar a los organismos electorales".

"En primer término, reiteramos que no se condice con principios democráticos el generar comentarios que quieran amedrentar a los organismos electorales. Nosotros nos mantenemos firmes porque a quien le debemos lealtad es a la Constitución, que ya establece cuáles son nuestras funciones", señaló.

"No se condice con principios democráticos ni respeto con la institucionalidad el hacer declaraciones que pretenden generar algún tipo de amedrentamiento. Y en relación a las acciones que se puedan generar, precisamente, el JNE se mantendrá firme ante cualquier situación que se presente, porque, reitero, nuestra lealtad es con la Constitución”, agregó.

En cuando a lo dicho por Barnechea, la secretaria general del JNE señaló también que sus expresiones no se "condicen" con el respeto a la democracia. Además, señaló que no es posible reconsiderar la decisión ya emitida.

"No se condice en lo absoluto con principios democráticos, con el respeto a la democracia, tener expresiones que atenten contra las instituciones, que amenacen a las instituciones. Debe haber un respeto, efectivamente, al pronunciamiento que tengan los organismos electorales", indicó.

"Ya el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en mérito a unas solicitudes de nulidad que se habían presentado ante el organismo electoral, ha emitido un pronunciamiento, que fue ya suscrito el día sábado, publicado ya en El Peruano, que establece que estas elecciones primarias de la organización política Acción Popular son declaradas nulas por los graves vicios que han tenido en el desarrollo. El JNE es última instancia en materia electoral, así lo establece la Constitución, y ha emitido ya un pronunciamiento", puntualizó.