Alonso Segura: Independientemente de quien gane se debe tratar de tender puentes y generar consensos

El exministro de Economía sostuvo que Pedro Castillo y Keiko Fujimori deben priorizar el tender puentes tras el 6 de junio. | Fuente: Andina

Alonso Segura, exministro de Economía, consideró la noche de este viernes que independientemente de quien resulte ganador de la segunda vuelta electoral del próximo domingo 6 de junio, el país necesita consensos, por lo que ambos candidatos presidenciales y las fuerza políticas del país deben garantizar confluencia.

En declaraciones a Las 5 de las 7 de RPP Noticias, Segura indicó que el país necesita dejar la polarización que se ha intensificado durante el proceso electoral y que para eso los actores políticos deben tender puentes y generar consenso. En esa línea, sostuvo que sin importar los resultados de la segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori deben estar dispuestos a ofrecer sus planes y equipos para el bienestar del país.

“Creo que independientemente de quien gobierne, gane quien gane el día domingo, es importante que tanto el ganador como el perdedor se acerquen al otro lado y traten de tender puentes y generar consensos. Necesitamos esos consensos para poder salir de la situación en la que estamos entrampados”, manifestó.

“Entonces quien gane no puede decir bueno gané y aplicó mi libreto a rajatabla. Creo que no debe ser así y ojalá pues el día domingo veamos esos gestos de ambos lados. En general no solo de ellos sino de todas las fuerzas políticas que han estado en carrera y que van a estar representados en el Congreso, porque de alguna manera necesitas una convergencia hacia el centro”, añadió.

Consensos para la reactivación económica

Respecto de la situación económica del país, el exministro comentó que la pandemia desnudó muchas de las falencias, específicamente en las carencias de bienes y servicios públicos. En ese sentido indicó que es necesario mejorar estos servicios para la ciudadanía y reiteró que para eso las fuerzas políticas deben consensuar.

“Tenemos que partir de que necesitamos mejores bienes públicos para la población y eso requiere de esos consensos. Por ejemplo, no puede ocurrir que llega un gobierno implemente programas de becas públicas, llega el siguiente y los recorta. Eso es dispararte al pie”, dijo.

“Ojalá tiendan esos puentes haya, ese reconocimiento y esos acercamientos y a la hora de diseñar sus planes futuros ya como gobierno electo y su gabinete, vayan más allá de aquellos que han estado en la primera y segunda vuelta y realmente puedan cumplir y generar esos consensos más amplios, sino se nos puede complicar”, señaló.

El exministro también sostuvo que el plan económico de Keiko Fujimori, pese a que tiene cosas por mejorar, mantiene varios pilares que beneficiarían la reactivación del país. En tanto, en el caso de Pedro Castillo, consideró que las propuestas que ofrece representan un riesgo para el país y así lo han demostrado países como Venezuela, Ecuador y Argentina.

