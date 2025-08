Bedoya Denegri: PPC se reunió con Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y otros para alianza electoral, pero por "egos" no se logró

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Bedoya Denegri, secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), en diálogo con RPP, indicó que su agrupación política tuvo reuniones con varios partidos con miras a establecer una alianza electoral para las elecciones generales de 2026, pero que con muchos de ellos no pudo concretarse.

Como se sabe, el PPC ha conformado una alianza electoral con Unidad y Paz -liderada por el exgeneral y actual congresista Roberto Chiabra, quien sería el candidato presidencial-, y el Partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, la cual se constituyó como la primera en solicitar su formalización ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

No obstante, Bedoya Denegri indicó que hubo conversaciones con otros partidos para ir en bloque a los comicios, puesto que su agrupación consideró esto como una alternativa ante la "proliferación" de partidos.

"Cuando llegó el año pasado, empezamos a conversar con distintos partidos políticos ya con miras a una alianza y se encargó una comisión. La Comisión Política del Partido del PPC me encargó a mí presidirla para, justamente, sondear posibilidades de alianza, porque creíamos que era lo más responsable ante la proliferación de partidos políticos", sostuvo.

"La idea era presentarle una alternativa al electorado para que pudiera tomar la mejor decisión. Si todos nos juntábamos, o por lo menos un bloque más grande se juntaba, creo que hubiera sido una opción mucho más viable", señaló.

En ese sentido, destacó que hubo reuniones con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y con Carlos Álvarez, figura del partido País para Todos, además de otros, pero que estas no llegaron a buen puerto por "egos" tanto personales como partidarios.

"[Las frustraron], sinceramente, los egos personales de cada uno de los candidatos de cada partido. No es que no quisieron hacer alianza con el PPC, nos recibieron de muy buena gana todos, no lo voy a negar; pero en todos los casos, salvo en el caso del general Chiabra y otros por ahí, como Hernando de Soto que también tuvo la amplitud, pero que su candidatura no prosperó, todos optaron por ir solos. Y ahí están, están solos, esa es la verdad", indicó.

"[Egos] de los partidos y de los candidatos. Nos hemos reunido con Keiko Fujimori, con Carlos Álvarez, con Hernando de Soto -que sí tuvo la predisposición de unirnos, pero su candidatura se cayó-, con el general Chiabra, con Rafael Belaúnde, con Fiorella Molinelli, con Carlos Spá, no sé si por ahí alguno se me escapa", enumeró.

Además, el secretario general del PPC enfatizó que nunca se reunió con ese propósito con Renovación Popular, por lo que descartó que hubiera habido diferencias con esa agrupación en cuanto a "distribución de cupos" en el Parlamento.

"Con el que no nos hemos reunido, y por ahí he escuchado una declaración de Fabiola Morales [regidora de la MML], fue Renovación Popular, que dice que no llegamos a un entendimiento porque no nos pusimos de acuerdo en la distribución de cupos en la lista de Congreso", enfatizó.

"Nunca llegamos a conversar con Rafael López Aliaga, porque él mismo cerró esa posibilidad en un programa de televisión, que dijo que no quería alianza ni con el PPC, ni con Fuerza Popular, ni con otros partidos", aseveró.

Roberto Chiabra "siempre fue una opción"

En esa línea, Bedoya Denegri resaltó que el líder de Unidad y Paz, Roberto Chiabra, "siempre fue una opción" para su partido a encabezar la alianza electoral que resultara de las conversaciones que entablaba el PPC.

"Lo que pasa es que él siempre manifestó su opción, su deseo de ser la cabeza. Era una cosa que nosotros lo teníamos ahí, no lo descartábamos, pero queríamos ver qué otras fuerzas se podían unir, no solamente a su candidatura, sino de repente otra candidatura que generara mayor consenso. Y en ese camino nos hemos pasado durante seis meses. Ha sido medio tortuoso. Han sido dos reuniones por cada partido", aseveró.

El secretario general del PPC explicó que la figura de Chiabra "entusiasmó" a su partido por su experiencia en materia de seguridad y su gestión como funcionario de elección popular.

"Algo que nos entusiasmó mucho respecto del general Chiabra era su conocimiento en seguridad nacional, evidentemente por su formación militar y también por su gestión como ministro de Defensa y congresista", indicó.

"Es una persona que conoce finalmente el tema de seguridad y que ha planteado varias soluciones en ese sentido. Pero, básicamente, la más importante es la voluntad política, porque creo que todos coincidimos, finalmente, en cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Inteligencia, número uno, proveer a la Policía Nacional […] de las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo esos trabajos de inteligencia", acotó.