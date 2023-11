Comisión de Constitución del Congreso planteará eliminar a los movimientos regionales de la esfera política

La Comisión de Constitución del Congreso de la República ha convocado a sesionar a todos sus miembros para este martes 21 de noviembre, reunión donde serán tratados cuatro temas importantes, uno de ellos el debate y votación del predictamen de la 'Ley de reforma constitucional del artículo 35 de la Constitución Política del Perú, para promover organizaciones políticas de alcance nacional'.

Este predictamen es el resultado de la unión de tres proyectos de ley (N° 599/2021, N° 3496/2022 y N° 4657/2022) que tienen por finalidad común la eliminación de los movimientos regionales de la vida política del país y permitir que solo los partidos políticos nacionales y las alianzas entre estos puedan tener participación en eventuales elecciones.

La cuestión de los movimientos regionales

Los congresistas impulsores de los proyectos de Ley, Héctor Valer (Somos Perú), así como Darwin Espinoza y Wilson Soto (Acción Popular), coinciden en que el artículo 35 de la Constitución en lo referido a Organizaciones Políticas debe señalar que "los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos o alianzas conforme ley". "Tales organizaciones concurren a la información y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les

concede personalidad jurídica", se señala.

Los autores sosienen que los movimientos regionales "no han contribuido con la estabilidad democrática porque no fomentan los valores democráticos ya que su finalidad radica en la participación en el proceso electoral, más no en la formación de sus integrantes, prueba de ello es que diversas autoridades regionales han sido sentenciadas por actos de corrupción, lo que debilita el sistema democrático", señala el documento.

Además, agregan que con la conformación de estos movimientos regionales "surgieron nuevos líderes políticos que, lejos de tener una ideología definida, con el transcurrir de los años han desvirtuado el sentido, esencia y el objeto de la política, transformando el sentido de la creación de los movimientos para convertirlos en una especie de trampolín, con el fin de que sus líderes y su entorno cercano, lleguen a ocupar cargos de representación local y regional con intereses particulares antes que sociales".

También consideran que estos "líderes y militantes no tienen una ideología política definida, una visión de fortalecimiento institucional, un plan de trabajo político a mediano y largo plazo, obedeciendo su creación más a fines comerciales, temporales, con el objetivo de poder participar en las comicios electorales en casos comercializando las candidaturas".

Como ejemplo de lo antes mencionado, presentan un reporte de la Contraloría General de la República que da cuenta de que el

porcentaje de las autoridades pertenecientes a movimientos regionales tienen mayor incidencia de actos de corrupción y muestran una lista de diecisiete autoridades regionales con sus respectivos delitos donde destacan la colusión, negociación incompatible, usurpación de funciones, malversación de fondos y hasta lavado de activos.

Asimismo, la propuesta legislativa advierte que suspender a los movimientos regionales "no significa un límite a la participación

política". Ante ello, el argumento es que justamente quedan los partidos de ámbito nacional para que, mediante ellos, toda persona natural ejerza ese derecho.

También se basan en que "si bien los movimientos regionales han obtenido un mayor éxito que los partidos políticos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, eso no significa que sean instituciones democráticas representativas, por el contrario, como informa el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se tiene que 120 movimientos regionales perderán su inscripción al no haber obtenido al menos un consejero regional y el 8% de los votos válidos en la zona electoral en la que participó", señala el predictamen.

La respuesta de los movimientos regionales

Todo proyecto que pretende convertirse en ley debe recibir las opiniones técnicas de especialistas en la materia o personas y/o asociaciones directamente afectadas por la propuesta.

En este caso, el predictamen que será debatido y votado según la agenda de la Comisión de Constitución recogió opiniones de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de instituciones civiles como Idea Internacional, de expertos en derecho constitucional y electoral; así como de instituciones como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

La mayoría de las opiniones advierte del riesgo de la vulneración del derecho de participación en la vida política a escala regional. Pero el predictamen no recoge la opinión de los directamente afectados: los movimientos regionales, quienes a su vez están organizados y representados por la Asociación de Movimientos Regionales.

Cabe tener en cuenta que a la fecha son aproximadamente más de 70 los movimientos regionales políticos a nivel nacional. Además, partidos nacionales como Somos Perú (que promueve esta reforma constitucional) no lograron presentar candidatos en todas las regiones en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

"Lo veíamos venir, justamente tuvimos una reunión el 21 de octubre para tomar acciones ante es escenario. Sin embargo, creo que esto (la votación del predictamen) ha catapultado aún más que nosotros hemos sido muy críticos con la posición del Congreso de aprobar la bicameralidad, creemos que también se debe a eso", señaló a El Poder en tus Manos Freddy Vracko, presiente de la Asociación de Movimientos Regionales, enterado del tema.

Para el presidente es de suma preocupación la intención de eliminar de la esfera política a los movimientos, más aún "con un predictament que no sabemos en qué tiempo van a debatir, así tan de repente de un momento para otro. Más aún cuando nosotros hemos presentado nuestras oposiciones", señala el líder de los movimientos regionales.

Vracko a su vez hace hincapié en el siguiente detalle: "con esto nos quieren tapar la boca porque a los que estamos (movimientos regionales vigentes) nos van a mantener, así como a los que están en proceso de inscripción. Y la eliminación aplicaría para los nuevos, pero esa no es la figura, pues", advierte.

Para el dirigente, esta intención de sacarlos de carrera obedece a un temor de los partidos políticos: "Después de las elecciones (2022) hemos ganado 16 gobiernos regionales y el 80 o 85% de municipalidades del país. Eso a su vez nos ha permitido ganar (la Presidencia) de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades, entonces es evidente que nos ven como la competencia directa para el 2026 y por eso nos quieren sacar del cmino", expresó el dirigente.

Desde las 10 de la mañana, en el hemiciclo parlamentario, se sabrá la suerte que correrán los movimientos regionales en todo el país.