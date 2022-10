Desde que se instalaron los gobiernos regionales hace veinte años, el Perú ha tenido cinco elecciones, incluida la del 2 de octubre. | Fuente: RPP Noticias

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 del último 2 de octubre pintaron, otra vez, un mapa electoral en el que los movimientos regionales ganaron más gobiernos locales que los partidos políticos nacionales. En total, los movimientos vencieron en 15 regiones, mientras que los partidos nacionales, apenas en 6. Y aún están por definirse otras cuatro regiones en segunda vuelta [teniendo en cuenta que, si bien hay 9 regiones en total donde habrá segunda vuelta, en varias definirán dos movimientos regionales, por lo que igual ganará uno].

El director del Observatorio Regional 50+1, Paulo Vilca, planteó diversas diferencias entre movimientos regionales y partidos políticos. En el caso de estos últimos, consideró que no le aportan al elector un plus.

"Los partidos políticos tienen un desprestigio importante ante la mayoría del electorado. Y por tanto, no representan una diferencia positiva al momento de elegirlos. Por otro lado, los partidos políticos tampoco es que disponen de recursos y aparatos que puedan otorgar a las postulan que postulan bajo su símbolo. Tampoco otorgan a sus candidatos un capital programático, por llamarlo de alguna manera. En suma, no representan una diferencia significativa que les permita diferenciarse", manifestó.

Respecto a los movimientos regionales, Vilca dijo: "Tienen como candidatos y dirigentes a políticos que tienen mayor trayectoria, a políticos que cuentan con sus propios aparatos de campaña y que además, no arrastran el desprestigio de los símbolos de las agrupaciones políticas nacionales".

Desde que se instalaron los gobiernos regionales hace veinte años, el Perú ha tenido cinco elecciones, incluida la del 2 de octubre. En la primera elección, a fines de 2002, los partidos políticos tuvieron más triunfos que los movimientos regionales. Nunca más sucedió.

Elecciones 2022: El caso de Cusco

Desde el Cusco, donde habrá una segunda vuelta por las Elecciones 2022 entre un candidato de Somos Perú y uno del Movimiento Inka Pachakuteq, es decir, movimiento regional vs. partido político, el doctor Óscar Matuti Sánchez, analista político y experto en temas electorales, sostuvo que esto se debe a que las campañas se centran en el candidato.

"En nuestro país y en la región, la política es inorgánica y el centro no son las ideologías de los partidos políticos ni sus propuestas. (...) Nuestra política se centra más en personas cuando vemos los símbolos partidarios: Acuña con la A, Ollanta con la O, Keiko con la K, Toledo con la T, Rafael con la R, PPK con PPK. Es decir, nos estamos centrando en personas" indicó.

En Cusco habrá segunda vuelta entre Werner Salcedo, candidato de Somos Perú, y Edy Cuéllar, del Movimiento Inka Pachakuteq. | Fuente: Facebook

Elecciones 2022: ¿Qué diferencia a los movimientos regionales?

En cuanto a los partidos políticos que tuvieron un buen desempeño en la última elección, figuran Alianza Para el Progreso, que ganó en Tumbes y La Libertad y aún tiene opciones en Lambayeque. Somos Perú, por su parte, triunfó en Loreto y San Martín y peleará por otra victoria en Pasco, Cajamarca, Moquegua, Lambayeque y la ya mencionada Cusco. Avanza País ganó en Madre de Dios.

En Ica, el movimiento regional Uno por Ica ganó la región y la provincia capital. Carlos Reyes, quien ocupó el primer lugar del conteo para ser alcalde provincial de Ica, definió la diferencia entre su agrupación y los partidos tradicionales.

"En los movimientos regionales los liderazgos son más marcados. Es decir, se puede planificar con mayor anticipación una campaña. En cambio, en los partidos políticos, muchas veces se tienen que esperar hasta las elecciones internas que son muy cercanas a la fecha de elecciones. Entonces, construir una candidatura en estos tiempos tan ajustados, creo que limita mucho", señaló.

Carlos Reyes ocupó el primer lugar del conteo para ser alcalde provincial de Ica. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Facebook

Elecciones 2022: "Las autoridades no dan la talla"

Según el Centro Wiñaq, 14 de los 18 postulantes a la segunda vuelta tienen procesos penales o civiles. En Lambayeque, RPP Noticias consultó en la calle por los postulantes. Marcos Céspedes, taxista, reconoció no estar al tanto de los perfiles de los candidatos.

"En realidad, no estoy muy bien enterado, así como muchas personas, sobre quién nos podría gobernar en esta segunda vuelta. (...) Las últimas autoridades que hemos tenido no dan la talla. No hacen nada por nuestro departamento, por nuestra región, no se ve obra. Lo único que se ve es pura corrupción, nada más", respondió,

La segunda vuelta aún no tiene fecha y solo se conoce que se realizará luego de treinta días de la proclamación de resultados. Ahí veremos si, una vez más, los movimientos regionales se imponen a los partidos políticos.

