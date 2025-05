Cronograma electoral: Reniec debe verificar padrones de partidos y entregar resultados antes del 13 de mayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 13 de mayo es la fecha límite para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregue a la dirección nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el resultado de la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos inscritos.

Esto debido a que las 43 agrupaciones que participarán de las Elecciones 2026 deberán preparar sus elecciones primarias, es decir, elegir entre sus afiliados a los que serán sus candidatos. Para llevar a cabo esas elecciones, los partidos deben contar con padrones que hayan sido previamente verificados por Reniec.

Estos procesos deberán cumplirse en medio del escándalo por las denuncias de ciudadanos presuntamente afiliados de forma indebida a partidos políticos que hicieron uso de sus datos personales sin autorización.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, ya había adelantado a RPP que el cronograma electoral se debía respetar: “el calendario continúa, esto no lo podemos detener, las elecciones están ya a la vuelta de la esquina, son el 12 de abril del 2026. Los hitos electorales ya han sido aprobados y responden a las normas que se han aprobado”.

“El Reniec coteja, no hace peritajes”

¿Es posible confiar en los resultados de las elecciones primarias de los partidos cuando la ciudadanía cuestiona cómo lograron su inscripción? Para el experto en derecho electoral Fernando Rodríguez, la duda estará presente en cada hito del calendario electoral mientras no se conozcan sanciones por el mal uso de datos personales de los ciudadanos.

“Si bien este hito electoral del 13 de mayo no responde a los padrones con los que un partido logró su inscripción, sino a los presentados después para fines de las elecciones primarias, claro está que, a la luz de las evidencias mostradas en los medios, habrían serias dudas. Sobre todo porque Reniec ha certificado que la labor que ellos hacen es cotejo y no peritaje, y ellos concluyen que una firma es no válida mas no falsa. Bajo esa aura, la confianza con relación a los resultados que otorgue Reniec pasan por el tamiz de la duda”, afirmó.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, durante su presentación en la Comisión de Constitución del Congreso, señaló que su institución realiza únicamente un cotejo de las firmas de las fichas de afiliación que presentan los partidos, mas no establece su veracidad o falsedad.

“Nosotros solo podemos observar, no podemos decir si una firma es falsa o no, eso le compete al Ministerio Público y al Poder Judicial. Si nosotros dijéramos eso, que es una firma falsa, estaríamos cometiendo usurpación de funciones porque no hacemos peritajes, por eso solamente podemos declarar que la información, en este caso las firmas, son observadas”, acotó.

Denuncias presentadas

Carmen Velarde agregó que el proceso de verificación de firmas mejorará cuando el Ejecutivo promulgue la ley del uso de la tecnología biométrica, método con el que se confirman las huellas y rostros de las personas afiliadas.

El Reniec y el JNE han afirmado que solo las firmas válidas de afiliados han sido consideradas al momento de aprobar la inscripción de un partido político. Pero, ante la Fiscalía, el JNE ha presentado 159 denuncias contra los personeros de los partidos políticos por firmas realizadas por el mismo puño gráfico. Pese a todo esto, el cronograma electoral continuará su curso.

La próxima fecha del calendario electoral es de cumplimiento de los partidos. Estos deberán inscribir los cambios que hayan realizado a sus normas internas ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE el próximo 11 de junio.