¿Cuáles son los municipios con mejor y peor desempeño en materia de ejecución presupuestal?

El especialista del Centro Wiñaq resaltó que asignar mayor presupuesto a un distrito o provincia no se traduce necesariamente en “una mejor eficiencia del gasto”. Un claro ejemplo de ello, afirmó, es el distrito de Megantoni, en Cusco, que “tiene 58 mil soles per cápita de ejecución de gasto por ciudadano y no brinda servicios de calidad”.