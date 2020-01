El postulante al Congreso, Daniel Urresti, consideró la noche de este miércoles que la resolución del Jurado Especial Electoral (JEE) que lo excluye de las Elecciones Parlamentarias Extraordinarias 2020 se sostiene en leguleyadas y que el verdadero motivo para dejarlo fuera del proceso es político.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Urresti Elera comentó que le parecía sospechoso que el JEE emitiera la resolución para excluirlo cuando solo faltan dos semanas para que se realicen las elecciones. Agregó que esta entidad tuvo el tiempo suficiente para realizar la revisión de los expedientes.

“Para mí es una leguleyada que te quieran sacar de una carrera en la que eres número uno. Han tenido más de dos meses y medio para poder estudiar los expedientes, se supone que empezaban por los números uno y han esperado exactamente dos semanas para sacarme de carrera”, sostuvo.

Aseguró que abogados le dijeron que no presentara información

Respecto de la omisión de información en su hoja de vida respecto de una sentencia condenatoria que el JEE consideró para excluirlo, el candidato sostuvo que presentó dicha información como una anotación marginal, debido a que inicialmente sus abogados le dijeron que no era necesario hacerlo, pero luego otra abogada le dijo que sí debía presentarla.

“Los abogados me dijeron que no era necesario porque solamente en cuatro casos, posteriormente por indicación de otra abogada, que es otra abogada que conozco, me dice ponlo con anotación marginal porque con eso te van a querer agarrar”, comentó.

Sentencia por difamación

El caso data de 2017 cuando un Juzgado de Lima sentenció a Urresti a un año de prisión suspendida por un caso de difamación contra un efectivo policial. Esta sentencia fue ratificada en 2018 por el Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Al respecto, el candidato sostuvo que esto sucedió cuando fue ministro del Interior y que lo hizo para “llamar públicamente la atención a alguien que no cumplía con su trabajo”. Agregó que este proceso fue privado y no afecta al Estado y que apelará a la medida que ha tomado el JEE en su contra.