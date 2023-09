Cada 15 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en noviembre del 2017, con la finalidad de que se recuerde que “la democracia es tanto un proceso como un objetivo, y sólo con la participación y el apoyo de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil; puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes”.

Al hablar de democracia se debe hablar también de la participación activa de la ciudadanía. ¿Cómo se traduce esa participación? Expertos consultados para este informe coinciden en que el logro de derechos por parte de los ciudadanos es un claro ejemplo del ejercicio democrático y el impacto que alcanzan en la vida de las personas, al convertirse luego en leyes para su cumplimiento permanente.

Con el paso de los años, los peruanos y peruanas consolidaron derechos que han permitido mejorar su vida diaria. Para lograr esos avances se necesitó de la organización social, constancia y permanente diálogo con las autoridades de turno.

Elecciones Hitos de la democracia en el Perú: del voto femenino al acceso a la información pública

Uno de esos derechos fue el voto femenino. Recién a partir de la década del cincuenta las mujeres peruanas alcanzan el derecho al voto, aunque existen artículos académicos que señalan que fue en 1945, dando cuenta de la participación femenina en la instalación de las Juntas Municipales Transitorias de aquel año.

El acceso al sufragio no sólo les permitió elegir a sus autoridades, significó una puerta abierta a participar en la vida política y democrática del país, así lo refiere Marcela Huaita, exministra de la Mujer y actual profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “La primera ola feminista del sufragismo llega al país a inicios del siglo XX y una de las mujeres íconos de esa lucha fue María Jesús Alvarado, quien abraza esta causa y persigue la posibilidad, movilizando a un grupo de mujeres para poder participar en la toma de decisiones. En 1933 este movimiento sufragista luchó para que en la Constitución de ese año incorpore el voto femenino, sin embargo, sólo logran el voto municipal y no el de tipo universal que buscaban, a fin de estar en igualdad de condiciones con los varones”, comenta Huaita.

Lejos de rendirse, las peruanas de aquella época continuaron con su propósito. Otra de las mujeres claves fue Zoila Aurora Cáceres, al conformar sindicatos e influenciando a personas de la élite para que respaldaran la propuesta.

“Hay que tener en cuenta que, si bien el voto municipal se incorpora en la Constitución de 1933, nunca llega a aplicarse porque no hubo elección de alcaldes en los años posteriores, sino designaciones. Es recién en el año 1955 mediante ley, que las mujeres alcanzan finalmente el voto universal para las mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y para las mujeres casadas aún si eran menores de 21 años”, agrega la exministra.

Bajo estos criterios, el derecho al voto femenino no estaba completo. En el año 1979 con una nueva Constitución, se extendió el voto para las mujeres analfabetas, aspecto importante en términos de democratización, especialmente en las zonas rurales que no estaban participando de la vida democrática del país.

El reconocimiento de las lenguas indígenas

El reconocimiento del quechua como idioma oficial del país en la década del setenta es otro hito democrático. El quechua era hablado por millones de peruanos y no contaba con respaldo institucional para promover desde el Estado su enseñanza, así como brindar servicios públicos en este idioma para la población quechuahablante. De allí la importancia de este reconocimiento, señala Gerardo García, director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura.

“Antes de la década del setenta los servicios como salud, educación, justicia; no tenían este componente del idioma, ahora sí lo tienen porque es difícil concebir que una persona quechuahablante entienda el diagnóstico de un médico que sólo habla castellano. O cómo se pretende administrar justicia si una persona procesada no entiende la causa de su proceso al no contar con intérpretes. Aún seguimos trabajando por el reconocimiento de más lenguas indígenas y fortalecer este aspecto tan importante por ser el Perú un país pluricultural”, señala el funcionario.

En la actualidad, el Perú cuenta con el reconocimiento de 48 lenguas indígenas, y desde el 2021 tiene la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Sin duda, el quechua fue la puerta abierta para lograr estos avances.

“Los derechos lingüísticos juegan un papel fundamental dentro de la construcción de la democracia, por ello, el Ministerio de Cultura tiene un registro nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, el cual está integrado por más de 650 personas especialistas en 38 lenguas peruanas que han tenido y tienen un rol clave con las comunidades, sobre todo en momentos difíciles como fue la pandemia por la COVID-19, o de crisis en conflictos", informa Gerardo García.

La información como derecho

El acceso a la información pública está considerado como un derecho humano. En un país democrático donde las personas otorgan su confianza a las autoridades políticas mediante su voto, acceder a la información donde se registra cómo la autoridad o autoridades administran los recursos de todos, es un derecho.

En el Perú, acceder a la información pública fue posible con la promulgación de una ley expresa, porque si bien en la Constitución de 1993 ya figuraba este derecho en su artículo número dos, no se cumplía a cabalidad. Es así que en el año 2001 se dicta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluyó su respectiva reglamentación.

A partir de ese año los peruanos y peruanas pueden conocer los destinos de los recursos del Estado mediante esta herramienta, ya sea en el ámbito económico, de políticas públicas; entre otros.

“Si el ciudadano, si la ciudadana, no tuvieran este derecho de acceso a la información pública, muchas veces no hubiésemos descubierto muchos de los casos de corrupción que hemos visto. Este derecho es muy importante porque vincula al ciudadano participando activamente en los asuntos públicos a través de la vigilancia y control”, expresa Eduardo Vega, Exdefensor del Pueblo y actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. La fecha permite recordar que en los estados democráticos se debe luchar contra la cultura del secreto en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Así como estos ejemplos se pueden citar otros más donde el ejercicio democrático estuvo presente. La creación de distritos como San Juan de Lurigancho, el más poblado del país, cuya conformación tuvo como factor clave la organización vecinal.

La consolidación de leyes como la de Consulta Previa es otro hito democrático pues, con ella, se genera el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas sobre propuestas que tienen relación con los derechos colectivos de dichos pueblos antes de ser puestos en marcha.

Los derechos son acciones democráticas, actos de justicia que garantizan que todas las personas puedan vivir una vida digna. En el Día Internacional de la Democracia, la fecha es propicia para valorar todo lo avanzado como sociedad y seguir trabajando en los derechos pendientes.