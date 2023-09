El trabajo de los líderes sociales en el Perú y cómo fortalecen la democracia más allá de la política

Elecciones El Poder en tus Manos

¿La democracia es exclusiva de la clase política? ¿Quiénes están llamados a fortalecer la democracia y cuidar de ella en el día a día? Para resolver estas interrogantes recogimos voces de todo el Perú que nos ayudarán a entender el rol y compromiso de cada ciudadano con la democracia.

La constitucionalista Milagros Campos, docente de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala lo siguiente: “la democracia es un sistema en el que todos debemos participar y tenemos que exigir que funcione. Los espacios democráticos no sólo dependen de las autoridades, sino de que cada uno de los ciudadanos pueda apostar por este sistema y buscar crear un clima de consenso en la toma de decisiones”.

Con la democracia, los ciudadanos pueden elegir a sus autoridades para que los representen, pero el ejercicio democrático no solo se limita a la acción del voto, sino que va mucho más allá pues se requiere de la participación activa de la ciudadanía para hacer fiscalización.

Liderazgos democráticos

Si para fortalecer la democracia se necesita la participación de todos, en El Poder en tus Manos de RPP Noticias buscamos las voces de quienes desde sus comunidades hacen democracia día a día para escuchar sus testimonios.

Ellos identifican problemas, organizan a sus comunidades, realizan reuniones de coordinación, toman decisiones en grupo para encontrar soluciones y trasladan las inquietudes de sus representados con la autoridad local: hablamos de los dirigentes sociales.

Desde Áncash, Luis Rouillón, coordinador regional de las juntas vecinales, habla de la importancia de los liderazgos en materia de seguridad ciudadana.

“Mi labor es articular gestiones con los coordinadores provinciales de la región, principalmente haciendo labor de prevención de la inseguridad. Considero que la labor que realizamos es importante porque somos el ente disuasivo para que los delincuentes sepan que donde ellos quieran venir a delinquir, van a encontrar un grupo de vecinos unidos, organizados y dispuestos a defender su seguridad y tranquilidad”, señala.

La inseguridad ciudadana es justamente uno de los principales problemas que la ciudadanía identifica cuando se aplican encuestas de opinión, ya sea en la capital o en todo el Perú. Hay que recordar que una encuesta de CPI presentada en julio reveló que un 55.9% de la población en Lima cree que los robos al paso y el ‘raqueteo’ son los delitos más comunes en el distrito donde vive, mientras que un 15.4% afirmó que lo más recurrente es la delincuencia en general.

“En los lugares donde tenemos presencia, nuestra misión es disminuir el índice delictivo. Sabemos que la acción policial tiene sus limitaciones en cuanto a recursos, por eso es que los vecinos nos organizamos para hacer un trabajo conjunto”, agrega el coordinador Rouillón.

¿Y cómo se hace democracia desde la prevención de la inseguridad? El dirigente sostiene que, teniendo a sus vecinos atendidos, escuchados y con un trato igualitario, "es el aporte no sólo de mi persona, sino de todos los 120 mil vecinos vigilantes a nivel nacional, que colaboramos con querer tener un país más democrático”.

En otro lado del país, en Pucallpa, existe un pequeño mercado llamado Ramiro Prialé, que diariamente ofrece productos a la comunidad y donde la mayoría de sus comerciantes son mujeres madres de familia.

Lunia Tuanama, presidenta de los vendedores de este centro de abasto, realiza gestiones ante su municipio local para avanzar con las mejoras del mercado y poder brindar así un mejor servicio.

“Nosotros pagamos un derecho a la municipalidad y siempre necesitamos apoyo, tanto del alcalde como del gobierno regional [...] tenemos muchas necesidades, como contar con más agua, más orden y condiciones para el ingreso y salida de los productos. Aquí casi todas somos madres de familia que trabajamos cada día para sustentar el hogar”, indica.

Lunia acaba de ser nombrada presidenta. Mediante el diálogo, y por acuerdo de mayoría, su elección fue posible. Mientras vende por las mañanas en su propio puesto, realiza coordinaciones y escucha los pedidos de sus compañeros comerciantes. Por las tardes, cuida de sus hijos, de su hogar y realiza trámites propios de su cargo.

Tres líderes sociales en Ánchas, Amazonas y Pucallpa; comentan sobre su rol dirigencial en sus comunidades. | Fuente: RPP

En Bagua, Amazonas, Edgar Infantes preside la Mesa Nacional del Bambú. Sostiene que los productores locales tienen muchas expectativas por aprovechar este recurso al tener mucho potencial, pero han identificado que se requiere mayor investigación por parte del Estado para obtener un bambú más resistente a las plagas, aspecto que en la actualidad es un problema para sus economías.

Sostiene que, si no se encontraran asociados, y si los productores no dialogaran sobre los problemas que deben afrontar, no podrían proponer salidas a las autoridades, de allí la importancia de contar con una dirigencia para salir adelante.

“Al ser el bambú un recurso que tiene muchas posibilidades de desarrollo, de transformación, de mercados y de emprendimientos, los productores toman iniciativas y en la medida que mejoran su nivel socioeconómico, también se hacen más libres, con autonomía para tomar decisiones. Queremos y buscamos el progreso”, asegura.

Participación para democratizar el país

“La ciudadanía siente que los servicios que le brinda el Estado no son suficientes ni eficientes, entonces la participación activa de los peruanos y peruanas resulta fundamental para dar soluciones donde hacen falta. Así es como se hace democracia", señala Eduardo Vega, decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

El docente precisa que la democracia como mecanismo de gobierno está presente en la vida diaria de cada persona y no es exclusiva de la labor política a nivel de partidos. “Los peruanos tenemos que asociar que la democracia es útil para nuestra vida diaria, es útil para resolver nuestros problemas cotidianos en el país. Es útil para brindarnos seguridad, para garantizar nuestra libertad y para respetarnos entre ciudadanos”, acota.

Para lograr una sociedad más democrática se necesitan ciudadanos comprometidos con su comunidad, que practiquen la transparencia y la justicia.