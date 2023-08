La voz de las regiones: ¿qué proponen los peruanos para fortalecer su democracia?

En Perú, el 91% de ciudadanos se encuentra insatisfecho con su democracia actual (de acuerdo con el último Latinobarómetro, encuesta que midió el desarrollo de la democracia en 17 países de Latinoamérica). El mismo estudio refiere que el respaldo a la democracia como sistema de gobierno en nuestro país alcanza el 50% al 2023.

Ese 50% significa un aumento de cuatro puntos comparado con el 46% de respaldo que se obtuvo en el estudio del 2020.

Que la mitad de peruanos consultados por el Latinobarómetro siga creyendo en la democracia como sistema que les garantice sus derechos fundamentales y les permita tener una mejora en su vida diaria significa que no todo está perdido y que es un aspecto a favor importante para lograr ser ese mejor país que todos anhelamos.

Ante ello, la cobertura de El Poder en tus Manos Construyendo Nuestro Futuro quiso conocer la opinión de las peruanas y peruanos en distintas ciudades mediante la siguiente pregunta: ¿si tuvieras la oportunidad de hacer algo para lograr que el Perú sea un país más democrático, qué harías? Las respuestas abordaron distintos puntos de vista.

“Debería formarse a los congresistas, fortalecer la institución del Congreso, porque nos representa a todos. Entonces las personas que ingresan al Congreso deben ser gente formadas políticamente”, expresó Álvaro Miranda desde Trujillo.

Por su parte, Dayana Pascual en esta misma ciudad respondió: “yo escucharía al pueblo para que se puedan hallar soluciones y volver a la calma”.

En Puno, Gricelda Rodríguez dijo: “lo primero que haría sería realizar una reforma para desenterrar toda la corrupción que existe en nuestro país”.

Maida López, desde la ciudad del altiplano, aportó: “empezaría yo misma a respetar los deberes que tengo como ciudadana, pero también haría que se respeten mis derechos sin distinción”.

“Haría que se cumplan las penas de cárcel porque así seríamos más estrictos con las personas que violan, maltratan a las mujeres o abusan de las personas", expresó por su parte Lady Rojas desde Cajamarca.

Escuchar a la ciudadanía, una tarea urgente

Las voces de estos peruanos y peruanas son importantes. Las propuestas de mayor formación política, escuchar más a la ciudadanía, combatir la corrupción, hasta aplicar adecuadamente las sanciones a los delitos, son reflejo de la búsqueda de soluciones a los problemas que los aquejan día a día. Y son las autoridades políticas las llamadas a atender esas demandas.

¿Y cómo se encuentra actualmente la relación de los peruanos con sus representantes políticos? Cabe recordar que recientes encuestas de opinión pública coinciden en sus cifras respecto a la desaprobación ciudadana hacia la labor de los 130 congresistas y la gestión del actual Gobierno.

La encuesta del IEP señaló en junio último que el 91% de la población desaprobó la gestión del Congreso y el 80% desaprobó la gestión de Dina Boluarte. En julio, Datum reveló que el 86% desaprobó la gestión congresal y el 77% opinó lo mismo de la gestión del Gobierno Central. También en julio pasado CPI informó que, como resultado de su encuesta, el 80,5% desaprobó la gestión de Dina Boluarte y el 90,8% desaprobó la gestión del Parlamento.

Para la socióloga y docente de filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Soledad Escalante, las propuestas de los peruanos consultados por RPP reflejan desencanto con la clase política que parece no escucharla:

“Estas manifestaciones ciudadanas son importantes pero, sobre todo, demuestran que existe un porcentaje de la población peruana que sí está interesada en mejorar, que sí está involucrada en hacer que este país democráticamente hablando crezca y pueda tener también solidez institucional, donde la corrupción no sea un mandato que está presente en todo lo que hacemos”, expresó

“El ciudadano de a pie no tiene porqué vivir en la inseguridad y la desprotección. ¿Y quién protege al ciudadano? Allí entra a tallar la responsabilidad de las instituciones. Sin instituciones ni autoridades capaces de atender las demandas ciudadanas es difícil lograr la confianza de la población en ellas”, agregó.

Elecciones La voz de las regiones: formas de crear un país más democrático

Las propuestas desde la educación

Desde Iquitos, un joven puso su atención en la educación y propuso lo siguiente: “tomaría en cuenta la opinión científica del país. Hablamos mucho de mejorar la educación pero no se dice cómo, y existe gente que estudia diferentes aspectos sociales, que nos enseñaría, por ejemplo, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales”.

Si bien la educación es otro aspecto que debe mejorar y fortalecerse para que el Perú sea un país más democrático, el sistema educativo por sí solo no acabará con la inseguridad ciudadana, la corrupción, la desigualdad u otros grandes problemas sociales que afectan en la actualidad a nuestra sociedad; así lo sostuvo Luzmila Mendivil, doctora en Educación y Jefa del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

¿Qué harías para mejorar la democracia peruana?, fue la interrogante formulada a ciudadanos y ciudadanas en Trujillo, Puno, Cajamarca e Iquitos. | Fuente: RPP

“Primero, debemos tener en cuenta que la educación no puede ser responsable de todo. Existen muchos factores que intervienen en el avance o retroceso de los sistemas democráticos de los países como son los factores políticos, económicos, sociales; los que a su vez son parte de la conjunción de todo un proceso global", explica.

Pero sí es posible desde la educación hacer aportes para la mejora de una mejor sociedad. ¿Cómo? fomentando desde la escuela la crítica, el análisis, la argumentación, el responder no desde lo que a mí me provoca o desde lo que me molesta o me gusta, sino desde la exposición de argumentos. Así se construye el diálogo, partiendo desde un análisis fundamentado y eso se forma desde la primera infancia”, explicó.

Mendivil agregó que “la democracia en Perú ni en ninguna sociedad del mundo está concluída, ya que se ejerce día a día y está presente en cada una de las etapas de la vida de las personas”. De allí la importancia de que los ciudadanos expresen propuestas, fiscalicen y cumplan con sus deberes.

La democracia peruana se encuentra en proceso de construcción y escuchando las voces ciudadanas se puede fortalecer el camino para mejorar las vidas de todos los peruanos.