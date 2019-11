Maritza García iba a postular de la mano de los excongresistas Yesenia Ponce y Rolando Reátegui. | Fuente: Andina

La excongresista de Fuerza Popular por el departamento de Piura Maritza García reveló que ya no postulará al Congreso en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de enero del 2020 de la mano de Vamos Perú.

“El JNE deberá proceder a mi exclusión de la lista de candidatos de Vamos Perú, porque no subsanaré la observación al haber decidido declinar a mi postulación al congreso y sumarme a la campaña de la NO REELECCIÓN DE CONGRESISTAS DISUELTOS. La coyuntura política no lo amerita”, escribió en su cuenta de Twitter.

García aseguró que tomó la decisión tras los cuestionamientos al financiamiento de diversos partidos políticos. Sostuvo que los congresistas que buscan reelegirse quieren seguir beneficiándose.

“Prefiero sumarme a la campaña de no reelección a permitir que estos congresistas se reagrupen y vuelvan a retornar al Parlamento con mayor fuerza. Yo no me voy a prestar para ese juego”, declaró al diario El Comercio.

La exparlamentaria, no obstante, no descartó seguir ejerciendo la política junto al menor de los hermanos Fujimori. “Kenji está alejado de la política, pero yo no dudo que en cualquier momento él vuelva. Él siempre ha pedido una restructuración total de Fuerza Popular y le haría muy bien al país, pero ya dependerá del líder, no de mi persona”, explicó.