Los partidos políticos vienen cumpliendo con los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la inscripción de militantes y alianzas partidarias. | Fuente: RPP Noticias

Ante la probable amplia oferta de candidatos presidenciales en las próximas elecciones, el politólogo Carlos Meléndez dijo a RPP Noticias que nos encontramos en una coyuntura preelectoral muy dividida. “Vamos a tener una elección muy fragmentada, con partidos que no van a acumular tanto respaldo electoral, la posibilidad de pasar a una segunda vuelta se convierte en un sueño alcanzable incluso para los más pequeños. Es una novedad de esta campaña electoral hemos pasado de anticandidatos a un escenario de minicandidatos”, indicó.

Consultado por las propuestas de quienes postularían a la presidencia, el politólogo dijo que el desafío de esta campaña es ser más pragmático. Se necesita un debate técnico y no un debate político, porque este último nos llevará a una polarización.



Meléndez consideró que el elector peruano tiene que empezar a votar a favor y no en contra de alguien. “Los últimos procesos electorales hemos votado para evitar que salga elegido algún candidato, creo que es el momento de empezar a evaluar qué hacer ante una doble crisis, económica y sanitaria”, expresó.





El politólogo Carlos Meléndez analizó el escenario preelectoral del país, como parte de la cobertura El poder en tus manos de RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias





Apuntar al futuro y no a lo inmediato sin populismo debería ser la propuesta de los candidatos, sostuvo el politólogo: “Los candidatos siempre van a tratar de comunicar solución a los problemas económicos y de salud de manera muy populista, ese es el facilismo en el que caen varias candidaturas, la solucion en el corto plazo y no en el largo plazo. La solución en el corto plazo nos lleva a radicalización del discurso populista, y esas soluciones a corto plazo no construyen el horizonte”, afirmó Carlos Meléndez.