La tercera parte del padrón electoral está conformado por adultos jóvenes. | Fuente: Andina.

El elector peruano promedio tiene bajo interés por la política nacional, no confía en los partidos políticos ni en sus representantes y decide su voto a último momento, según estudios realizados en los últimos años por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas características, sin embargo, han sufrido algunos cambios propios de una campaña atípica como la de las Elecciones 2021.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de cada 10 electores peruanos solo uno asegura estar muy interesado por la política, mientras que seis tienen poco o nada de interés. La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, considera al respecto que el desinterés puede ser una consecuencia de la desconfianza en las autoridades, y que a ello se suma la preocupación diaria por resolver los problemas generados a raíz de la pandemia de la COVID-19.

“Pero [el desinterés] también tiene que ver con los partidos políticos, que no se han dirigido a los electores y que no han atendido temas de fondo como salud, educación y trabajo, que eran los que preocupaban”, agrega Urrutia.

En esa línea, el oficial de programas de Idea Internacional, Luis Egúsquiza, asegura que existe una tendencia en los peruanos a estar interesados en la política, especialmente en sus consecuencias reflejadas en las medidas de gobierno.

“El problema es que ese interés [por la política] no es el mismo que [interesarse] en los políticos. Y por eso sucede que en un mercado con muchas etiquetas [partidos] y en las que no hay necesariamente confianza ni identificación, aún tengamos hasta las últimas semanas tantas personas que no deciden [su voto]”, añade Egúsquiza.

Un poco más de 25 millones de votantes cumplieron con los requisitos necesarios para emitir su voto en las Elecciones Generales 2021. | Fuente: Andina.

Electorado joven y grupos de riesgo

Una forma de clasificar los perfiles del electorado es por la edad. A raíz de la pandemia de la COVID-19, el JNE ha identificado que uno de cada cinco electores es población de riesgo por su edad. En ese sentido, Adriana Urrutia, de Transparencia, señala que es importante tomar en cuenta los desafíos para este elector: decidir si asistirá a votar y decidir el momento en el que lo hará. “Es un desafío para las autoridades electorales garantizar el mismo momento de la votación de este perfil”, anota Urrutia.

Por otro lado, se sabe también que la tercera parte del padrón electoral está conformado por adultos jóvenes.

Urrutia afirma que entender el perfil de los electores jóvenes y el uso de las redes sociales para llegar a ellos se convirtió en el mayor reto de los políticos en estas Elecciones 2021.

“Hay que recordar que 1 de cada 3 electores tiene menos de treinta años, un porcentaje bien importante de la población. Eso implica un desafío para los partidos políticos que deben dirigirse a ese electorado. Muchos optaron por el uso de las redes sociales, pero ahí no hemos visto necesariamente propuestas dirigidas a la juventud”, apunta Urrutia.

Especialistas coinciden que el interés por informarse antes de votar va en aumento. | Fuente: Andina.

Un elector más informado

Para Luis Egúsquiza, de Idea Internacional, votar en el Perú es una decisión compleja. Por ello, la información es sustancial para tomar decisiones, especialmente en época electoral donde se debe revisar y analizar los planes de gobierno de los partidos políticos y cientos de hojas de vida de los candidatos.

“Son tres elecciones en las que hay que utilizar muchos factores. Los planes de gobierno son una referencia a la que podemos ir y consultar, pero algo está faltando respecto a la conexión entre los políticos, partidos y ciudadanos que hace que todo sea más complicado al momento de elegir”, sostiene Egúsquiza.

En la actualidad, tenemos tres organismos electorales (JNE, ONPE, RENIEC) y varias organizaciones de la sociedad civil que velan por la transparencia de los procesos electorales en el Perú y que han desarrollado un sinfín de herramientas digitales para que los ciudadanos dispongan de información útil y necesaria a la hora de decidir por quién votar.

Esa labor se ve reflejada en el portal Voto Informado, a cargo del JNE. Un instrumento que desde el 2010 proporciona al elector información sobre sus candidatos y partidos políticos preferidos, recuerda el gestor del proyecto y actual director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Villalobos.

“Una década después veo con mucha satisfacción la utilidad de la herramienta que nació para que los ciudadanos se informen y tomen conciencia al momento de votar. Creo que ahora sí ha mejorado la conducta de los electores, podemos encontrar electores que tienen un perfil de buscar más información, es gente mucho más interesada, escuchan los debates, las propuestas de los candidatos y comparan”, añade Villalobos.

Otros grupos que destacan de padrón electoral son la población femenina y los peruanos fuera del país. Asimismo, las mujeres superan la mitad del total de votantes. En tanto, la creación del nuevo distrito electoral N°27 nos da un nuevo perfil del votante en el extranjero. Un millón de compatriotas en el exterior que elegirá por primera vez a dos representantes para el próximo Congreso. Un universo de peruanos que también cumplirá con su deber cívico este 11 de abril.