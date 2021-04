Entre el 75% y 80% de la población peruana se encuentra trabajando de manera informal en medio de la pandemia, según el MEF | Fuente: RPP

Entre el 75% y 80% De la población peruana se encuentra trabajando de manera informal en medio de la pandemia, reveló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza.



La promesa de generar millones de puestos de trabajo a partir del 28 de julio es, probablemente, el ofrecimiento más recurrente que hacen los candidatos a la presidencia de la república en sus Planes de Gobierno, así como en sus apariciones públicas.

Los partidos aseguran que podrán crear desde 2 hasta 5 millones de empleos en los siguientes 5 años, según constató RPP Noticias en los Planes de Gobierno de los candidatos.

Miguel Jaramillo, investigador de Grade y del eje de "Empleo y Protección Social" de Propuestas del Bicentenario, precisó que más allá de las cifras se debe fomentar el "empleo de mejor calidad y mejores ingresos para las familias".

"En la década del 2000 el empleo creció a tasas de entre 3.5%, 4% anual, y esas tasas han venido declinando consistentemente a lo largo de la última década. Después del 2017, lo que tenemos son tasas más cercanas al 1% anual", señaló Jaramillo.

Panorama desolador

Lo cierto es que el panorama en el 2020 fue desolador para los trabajadores. Revisemos las últimas cifras del INEI: El año pasado 2 millones 231 mil 300 peruanos perdieron su trabajo a causa de la COVID-19.

Además, un total de 14 millones 901 mil peruanos terminaron el 2020 con un empleo, sin embargo, de ese total, unos 7 millones 642 mil solo pudieron encontrar un empleo informal.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló a BBC Mundo que los tres países más afectados con la caída del empleo femenino debido a la pandemia de COVID-19 son Chile, Perú y Brasil.

Solo en Lima Metropolitana el empleo femenino bajó un 15%, mientras que el empleo masculino se redujo en 11%.

La mayoría de los candidatos plantean generar puestos de trabajo temporal mediante una fuerte inyección de inversión pública en obras de infraestructura, como colegios y carreteras. Sin embargo, no todos los Planes de Gobierno identifican proyectos puntuales, según Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP.

"Es importante tener presente que las obras paralizadas no mueven la economía ni el empleo, todo lo contrario, generan resoluciones contractuales, y solicitudes de pago de los contratistas, de parte de sus propios proveedores, subcontratistas o trabajadores, con quienes no podrán cumplir o a quienes no podrán pagar porque la obra no avanza. Esta idea contenida en los planes de gobierno la vimos también como una forma de reactivar la economía", precisó.

¿Y el empleo juvenil?

La realidad de los jóvenes tras la pandemia es incluso más dificil. Solo entre diciembre y febrero de este año unos 192 mil 600 trabajadores de entre 18 y 24 años se quedaron en la calle.

En ese contexto, los candidatos también proponen una serie de medidas para recuperar el empleo juvenil, analiza Percy Alache, Director de Servicios Laborales de PWC Perú.

"Acción Popular propone diseñar mallas curriculares de formación profesional entre universidad, empresa y Estado. Victoria Nacional propone crear programas de integración entre centros de estudio y empresas. Juntos por el Perú propone regular el teletrabajo, en el caso de Renovación Popular de Rafael Lopez Aliaga no se presentan propuestas concretas", explicó.

El mercado laboral requiere de medidas urgentes para reactivar el empleo. Solo en Lima, se perdieron 1 millón 100 mil puestos de trabajo el año pasado, según estima el Instituto Peruano de Economía (IPE). Pero no se podrá impulsar la recuperación del empleo en los siguientes meses si antes no se incentiva una mayor inversión privada.