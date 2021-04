Efraín Aguilar, candidato congresal de Renovación Popular | Fuente: GRUPORPP

El productor y director de teatro, Efraín Aguilar, es también candidato congresal por Lima del partido Renovación Popular, que tiene como candidato presidencial a Rafael López Aliaga.

En entrevista para Ampliación de Noticias de RPP, Aguilar indicó que su “posición política no es de ahora” y recordó que ha sido 8 años regidor, por lo que cuenta con una “línea política” dentro de su carrera.

Asimismo, aseguró que el partido Renovación Popular, que antes era Solidaridad Nacional, tiene las mismas bases de siempre y cuenta con propuestas prácticas en su plan de Gobierno.

“El hecho que nuestro partido haya cambiado de aspecto no quiere decir que haya cambiado en sus líneas principales dogmáticas”, sostuvo. Por ello, defendió su candidatura congresal.

“Si se reabre y se organiza un partido que cayó en manos no muy santas que digamos, si se reitera y me llama la persona que se ha sentado a mi lado como regidor, (por eso) acepté y me inscribí”, señaló.

“Pienso yo, desde mi punto de vista, que (Renovación Popular) tiene soluciones prácticas, pragmáticas de corto y largo plazo, porque la pandemia nos ha puesto en una situación atípica con respecto a otras elecciones y entonces hay que tomar decisiones atípicas también”, añadió Efraín Aguilar.

SU PROPUESTA

“Lógicamente mi bandera va a ser la ley del artista, la cultura y la educación”, señaló Efraín Aguilar, quien precisó que la educación es su gran “preocupación” y consideró urgente capacitar a los maestros en tecnología.

“La educación me preocupa pero no la de mi época, del siglo XX, sino la del siglo XXI con todos los avances tecnológicos y nuestros maestros no están capacitados para utilizarlos, entonces hay que buscar una solución de emergencia”, manifestó.

De otro lado, recalcó que de llegar al Congreso buscaría fomentar la cultura, como lo señala la Constitución.

“La Constitución dice que el Estado debe fomentar la cultura, pero se nos ponen unos protocolos. En el teatro, que cada espectador debe estar a metro y medio, resulta que las capacidades de 100 se reduce a 20 o 15 personas”, comentó.

En esa línea, consideró que el Estado debe buscar espacios grandes y habilitarlos para diferentes organizaciones y que estas puedan ofrecer sus obras cumpliendo con el distanciamiento y los protocolos anticovid.

