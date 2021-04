Luego de 25 años, cerca del tercio del padrón electoral no acudió a votar en estas Elecciones 2021. | Fuente: Andina.

Una democracia se legitima en las urnas, y para ello es clave contar con la participación masiva de la ciudadanía. Si bien las Elecciones 2021 no registran un ausentismo extremo, alrededor de la tercera parte de los votantes a nivel nacional no asistió a sus centros de sufragio el último domingo 11 de abril, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El índice más alto de los últimos 25 años.

Para la socióloga Giovanna Almonacid se presentaron varios factores económicos, sociales y de organización que provocaron el alto índice de ausentismo en las Elecciones 2021. Particularmente, consideró que quedó en evidencia que las medidas establecidas por la ONPE no fueron las más acertadas en un contexto de pandemia.

“La ONPE determinó que los adultos mayores sean los primeros en votar, pero muchas mesas no fueron instaladas a la hora que debían, y por obvias razones ellos no podían asumir tal función. La medida del voto escalonado no permitió el normal desplazamiento de las personas que debían someterse a un horario, lo que hizo que recién pasado el mediodía se tengan completadas las mesas”, expresó la especialista.

Pese al miedo a contagiarse del nuevo coronavirus, la desafección hacia los 18 candidatos presidenciales y sus partidos políticos, y en algunos casos el alto costo para desplazarse de una ciudad a otra, son motivos que suponen el gran ausentismo en las Elecciones 2021, indicó la socióloga Giovanna Almonacid.

“Las personas que suelen viajar tenían que buscar un pasaje cómodo, pero además tenían que hacerse una prueba [de descarte]. Si sumas esos costos les saldría más a cuenta pagar la multa”, añadió la analista.

Alto ausentismo en Lima Metropolitana

A pesar de la obligatoriedad del voto y las multas establecidas por no sufragar, el ausentismo electoral en el departamento de Lima traspasó el 25%, de acuerdo al conteo oficial de la ONPE, actualizado al 95% de actas procesadas. Casi el doble de la primera vuelta de los comicios generales del año 2016 (13.19%).

El portal oficial de la ONPE indica hasta el momento que nueve distritos de Lima Metropolitana —Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y Pueblo Libre— presentan un índice de ausentismo superior al 30%. ¿A qué se debe la baja participación ciudadana en estos lugares?

El sociólogo y especialista en gestión pública de la Escuela de Gobierno de la PUCP, Flavio Ausejo, coincidió en que el temor a la COVID-19, el retraso de la instalación de las mesas y la gran cantidad de candidaturas son los principales factores que han influido en aquellos votantes que no pudieron o que decidieron no participar en las Elecciones 2021.

“El ausentismo en estos distritos se explica, principalmente, por el temor al contagio. Son poblaciones un poco más sensibilizadas con el hecho de la separación social y los cuidados que hay que tener para no contagiarse. Pero la otra razón puede ser no haber encontrado necesariamente un candidato que satisfaga sus expectativas”, agregó Flavio Ausejo.

A su turno, la socióloga Giovanna Almonacid dijo que las poblaciones de estos nueve distritos —clasificados como No pobres— han priorizado su vida. “Son los que más se cuidan y tienen los recursos para hacerlo. Si salir a votar podría afectar su salud y para ellos no es nada pagar la multa, pues pagan. A los que tienen recursos no les importa [ir a votar]. Sin embargo, más allá del resultado electoral, creo que [el ausentismo por desinterés] afecta a todo el país en lo económico y político”, argumentó la experta.

Más allá del acto de no votar, el ausentismo podría suponer diversos mensajes de desinterés, de hartazgo y de desconfianza ciudadana. Un electorado que deberá reflexionar sobre su nivel de participación en la segunda vuelta de las Elecciones 2021, programada para el domingo 6 de junio.