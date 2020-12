Elecciones 2021: ¿Qué son los partidos 'vientre de alquiler' y cómo influyen en la crisis electoral?

En las Elecciones 2021 existe un número de candidatos que tiene poco tiempo de militancia en los partidos con los que participa. | Fuente: Andina

En cada elección presidencial podemos encontrar a profesionales destacados en algún rubro o a personajes llamados 'presidenciables', quienes llegan a un acuerdo con algún partido político con el que nunca se han identificado antes. A estas organizaciones, en la jerga política, se les conoce como 'vientres de alquiler'. Sobre ellos, el analista político José Carlos Requena explica que “son estas marcas, logos partidarios que están a disposición de candidatos que de pronto se manifiestan como potenciales [presidentes o congresistas] o potentes en el contexto de gran precariedad institucional de casi todos los partidos políticos. Son registros que se activan básicamente al mejor postor, estos muchas veces son candidatos que cuentan con caudal electoral, grandes simpatías y, en algunos casos, con recursos económicos”.

Por su parte, la politóloga Paula Távara sostiene sobre estos partidos que, al no tener una actividad política real ni liderazgo propio, “ponen a personajes con liderazgo y adhesión del electorado". "Estos partidos pueden, por lo tanto, cambiar de izquierda a derecha o de programas en cada elección según quien haya asumido el alquiler en dicha oportunidad”, explica.

Pero este fenómeno no es propio de los candidatos presidenciales, José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, recuerda que Fuerza Popular logró tener 73 escaños en el Congreso de la República, tras las elecciones de 2016, con un fuerte componente de invitados en su bancada. “Lo que no se precisa es que, de esos 73, 61 eran independientes y solamente 12 eran del partido, el fujimorismo histórico estaba relegado, lo cual pasó factura más adelante”, sentencia.

Asimismo, Tello resalta el papel del partido Unión por el Perú en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 como parte de esta práctica. “Utilizaron la figura de Antauro Humala, bajo una postulación ilegal al Parlamento, para lograr un éxito electoral como el que tuvieron en las últimas elecciones congresales extraordinarias. El partido tuvo una bancada interesante. Llegaron como un bloque duro gracias a un oportunismo político y al operar de un partido que se reactiva para elecciones con eficiencia”, afirma.

El fenómeno de los partidos 'vientres de alquiler' no solo pasa con candidatos a la presidencia, sino también al Congreso. | Fuente: Andina

EL FENÓMENO EN LAS ELECCIONES 2021

José Carlos Requena encuentra al menos a tres partidos que cumplen con la descripción de 'vientre de alquiler' en estas Elecciones 2021. “Es importante anotar que 3 de los 5 principales candidatos han utilizado este tipo de recurso. Me refiero al caso de George Forsyth que va con Restauración Nacional, un partido al que recientemente se incorporó. Lo mismo con Hernando de Soto que se une a un partido frente al cual no tenía ninguna relación hace solo algunos meses (Avanza País). El caso de Verónika Mendoza, siendo absolutamente objetivos, cae en este rubro. Sin embargo, hay una mayor sintonía entre lo que propone la candidatura y lo que tradicionalmente ha postulado Juntos por el Perú”, indica.

En las elecciones congresales extraordinarias del 2020, 12 de las 21 organizaciones políticas no pasaron el 5% de los votos para saltar la valla electoral. En ese entonces no se materializó la pérdida de la inscripción para los partidos que no alcancen este porcentaje mínimo de votos válidos. Por este motivo, en estas elecciones tener un candidato con gran acogida podría salvarlos de perder su inscripción, sobre todo, tomando en cuenta que la última encuesta de Datum revela que solo 1 de los 12 primeros candidatos con mayor intención de voto supera el 5% de las preferencias.

Sobre esta posibilidad, Paula Távara alerta de la distorsión que se genera en la legitimidad cuando un partido 'vientre de alquiler' obtiene representatividad en el congreso, “La posibilidad de pasar o no la valla electoral no está tanto dada por si eres un partido' vientre de alquiler' ni a quién ha sido alquilada en esta ocasión la inscripción partidaria. Hay candidatos que tienen más o menos posibilidades de pasar la valla y entonces el partido se verá beneficiado, pero que pasen la valla no significa que ese partido sea representativo de la población, sino sencillamente que el candidato que en esta ocasión alquiló la posición es de mayor interés para la ciudadanía”, explica.

José Carlos Requena sostiene que la pérdida de la inscripción por no pasar la valla no sería un impedimento para el surgimiento de nuevos partidos 'vientres de alquiler', porque “ahora va a ser mucho más fácil registrar un partido, se requieren menos de 30 mil firmas de militantes”.

OPORTUNIDADES DE SOLUCIÓN

Paula Távara comenta que se vienen implementando medidas para eliminar a este tipo de organizaciones en tanto que “ahora se exige a los partidos demostrar vida activa en la sociedad por parte de sus comités partidarios a través de locales, militancia y reuniones, entre otros”.

Por su parte, José Tello encuentra dos factores que alientan la presencia de partidos vientres de alquiler: en el voto preferencial, que permite al votante apoyar a un máximo de 2 candidatos al Congreso de la misma lista de manera directa; y en la elección interna por delegados, donde un grupo pequeño de afiliados es elegido para determinar a los candidatos finales de un partido, pues “si no los tienes y no tienes el manejo de las candidaturas, no va a llegar gente a negociar candidaturas contigo”.

Asimismo, Tello expresa que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que entrarán en vigor a partir de las elecciones regionales y municipales de 2022 en reemplazo de las elecciones internas podrían disminuir la presencia de partidos vientres de alquiler, porque “se traslada a toda la población a una votación obligatoria, los partidos deben de tener 1.5% del total de votos emitidos tomando como referencia el padrón de la última elección nacional. Si no llegan a ese punto no hay primarias, no hay candidaturas, no hay participación del partido en la elección y no hay inscripción”.

Sin embargo, señala que la solución al problema se encuentra en el voto de los peruanos. “Creo que los 'vientres de alquiler' están haciendo mucho daño, pero me parece que el elector es el que tiene que dejar de jugar el juego de estos partidos. El pueblo los coloca donde están y pasa a ser gobernado, pero cada 4 o 5 años tiene el poder de elegir quién va a manejar su destino”.

Cada voto es importante elegir nuestro destino como país y en próximas elecciones la participación del ciudadano será crucial para definir a nuestras autoridades desde la fase de candidatos. Por ahora, otorguemos nuestra confianza a los partidos que nos representen de manera sincera y responsable.