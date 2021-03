Elecciones 2021 | Vicepresidentes: Una mirada a quienes podrían ocupar el máximo cargo ante una crisis política

El nuevo presidente o presidenta asumirá el cargo el próximo 28 de julio, después de las Elecciones 2021. | Fuente: Andina

El panorama electoral de las Elecciones 2021 aún es incierto. A menos de un mes del 11 de abril ningún candidato supera el 13% de intención de voto en las encuestas. Esto, sumado a que existe un alto porcentaje de “voto cruzado” (la preferencia presidencial no coincide con la preferencia congresal), nos indica que es probable que tengamos un Congreso muy fraccionado y un gobierno sin bancada.

Frente a la posibilidad de repetir una crisis política similar a la de los últimos cinco años, nos preguntamos, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de votar por una fórmula presidencial?

Conocer cómo piensan los integrantes de la plancha de un candidato antes de las Elecciones 2021 es vital para no llevarnos sorpresas, sostiene la politóloga Kathy Zegarra. "Dentro de los perfiles de los candidatos a las vicepresidencias no solo están aquellos que son más técnicos, sino también aquellos que tienen sentencias o que tienen un discurso religioso muy conservador", afirma. Y agrega: "sí es muy importante que los votantes estemos atentos ante el posible reemplazo del presidente".

Para las Elecciones 2021 del 11 de abril, existen 18 aspirantes a la primera vicepresidencia que podrían asumir el gobierno ante la ausencia temporal o permanente del mandatario electo. La mayoría son mujeres, un efecto directo de la reforma electoral de la Paridad y Alternancia. Así, identificamos a María Teresa Cabrera, candidata por Podemos Perú, recordada por criticar a los cientos de ciudadanos que se movilizaron en contra de Manuel Merino durante una sesión de la Comisión de Justicia del Congreso.

Otras candidatas y candidatos a la primera vicepresidencia son: Flor Pablo del Partido Morado, quien fue acusada formalmente por fiscalía por su labor cuando era funcionaria del Ministerio de Educación (acusación por la cual realizó un descargo); Elena Ascarza de Democracia Directa, condenada en el 2010 por abuso de poder y Carmen Omonte de Alianza Para el Progreso, sentenciada en el 2015 por la vía civil por no reconocer beneficios sociales a una trabajadora.

Puedes leer la lista completa de vicepresidentes, con detalles de cada uno, en nuestra nota: ¿QUIÉNES ACOMPAÑAN A LOS CANDIDATOS? UN ANÁLISIS DE LAS PLANCHAS PRESIDENCIALES.

Carmen Omonte (Alianza Para el Progreso), María Teresa Cabrera (Podemos Perú) y Flor Pablo (Partido Morado) | Fuente: Andina

DETRÁS DE LOS CANDIDATOS

El riesgo de votar mirando solo al candidato presidencial es encontrarnos después con personas desleales, considera el constitucionalista Franco García. “Se ha creado una ruptura del equilibrio de poderes, sobre todo para el Poder Ejecutivo. Por ello, es necesario conocer no solo al primer vicepresidente sino al que postula a la segunda vicepresidencia, y es importante que todos ellos tengan credenciales democráticas e ideas afines, sino podría haber negociados políticos que trunquen un quinquenio presidencial tan necesario para la nación”.

El perfil de los candidatos a las vicepresidencias en estas Elecciones 2021 debería influir mucho a la hora de elegir el partido de gobierno, sostiene el analista político Luis Nunes. “El riesgo es que, en el caso de necesitarlos, nos vamos a deparar con la sorpresa de que no los conocíamos. Tal vez debamos pedir a los propios organismos electorales que nos digan cuán importante es el papel de los vicepresidentes, que no son una especie de jarrón chino, que no los vamos a tener de adorno, sino que son personas que pueden contribuir a la gobernabilidad”.

Los hechos de los últimos años, con una crisis política que afectó al Perú, nos enseñan que debemos estar atentos más que nunca a quiénes acompañan a los candidatos presidenciales en estas Elecciones 2021. La decisión continúa siendo nuestra.