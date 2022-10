Elecciones 2022: cómo tramitar la dispensa si no fuiste a votar

El especialista del JNE recordó que las multas por no votar tienen una categoría y van a depender del distrito que registra en su DNI. "Si es considerado no pobre, la asignación de la multa es el equivalente del 2% de la UIT vigente (92 soles); si está considerado como pobre, es el 1% de la UIT, estamos hablando de 46 soles; y si es considerado de pobreza extrema, la asignación es del 0.5% (23 soles)", dijo Grillo. Asimismo, precisó que hay ciertas afectaciones de índole administrativo si no se cumple con el pago de la multa.