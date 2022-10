Con más del 70% de actas contabilizadas en las regiones del país, ya se puede avizorar a los gobernadores regionales electos en el país | Fuente: Andina

Después de los comicios realizados ayer domingo, 2 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el conteo de actas de sufragio a nivel nacional. Hasta la tarde de hoy lunes, 3 de octubre, con más del 70% de actas procesadas en cada región del país, ya se puede avizorar a los virtuales gobernadores regionales para el periodo 2023-2026.

Exceptuando las regiones donde ningún candidato obtuvo más del 30% de los votos y deberán pasar a una segunda vuelta, son 16 los candidatos que, virtualmente, ya pueden ser considerados los electos nuevos gobernadores de sus regiones.

Estos serían los virtuales nuevos gobernadores regionales en nuestro país:

Áncash

Koki Noriega / Alianza Gobierno Unidad y Acción - Agua (35.07 %)

Apurímac

Percy Medina / Partido Frente de la Esperanza (40.63 %)

Arequipa

Rohel Sánchez / Yo Arequipa (38.72 %)

Ayacucho

Wilfredo Oscorima / Movimiento Regional Wari Llaqta (47.82 %)

Huancavelica

Leoncio Huayllani / Movimiento Regional Ayni (46.32 %)



Huánuco

Antonio Pulgar / Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino (32.33 %)



Ica

Rocky Hurtado / Uno por Ica (38.15 %)



Junín

Zósimo Cárdenas / Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín (33.59%)



La Libertad

César Acuña / Alianza para el Progreso (34.55%)



Loreto

René Chávez / Somos Perú (34.49%)



Madre de Dios

Luis Otsuka / Avanza País (31.34%)



Puno

Richard Hancco / Reforma y Honradez por Más Obras (33.84%)



San Martín

Walter Grundel Jiménez / Somos Perú (40.91%)



Tacna

Luis Torres / Fuerza Tacna (30.64%)



Tumbes

Segismundo Cruces / Alianza para el Progreso (32.82%)



Ucayali

Manuel Gambini / Cambio Ucayalino (36.23%)



Movimientos regionales fueron los más votados

Un detalle importante a considerar en los resultados de la ONPE, es que son 10 regiones donde ganó un movimiento local, por lo que los partidos nacionales con representación en el Parlamento actual vieron disminuido su posicionamiento en las preferencias electorales.

Para el excongresista Richard Arce, esto se explica por la crisis nacional derivada de las pugnas entre Ejecutivo y Legislativo y los casos de corrupción que involucran a ambos poderes del Estado.

"Es una reconfiguración del mapa político, creo que es lo primero que hay que concluir. Y que esta situación de crisis nacional que hay en el Ejecutivo y en el Legislativo, el día de ayer, con la votación, ha sido una respuesta contundente que cuestiona abiertamente a la representación parlamentaria que tienen los partidos políticos que están en este momento en el Congreso, porque han perdido", señaló.

Sin embargo, también remarcó que esta victoria mayoritaria de los movimientos regionales se da a pesar de los casos de corrupción que también se han suscitado dentro de esas organizaciones.

"Yo tengo un movimiento regional en Apurímac y soy consciente de esto que también los movimientos regionales tienen el mayor porcentaje de gobernadores regionales y alcaldes presos por delitos de corrupción. Y que lamentablemente son solo flor de un día, de una sola elección en la mayoría de casos", subrayó.

Pese a ello, consideró que dichos movimientos deben competir de manera "desigual" con los partidos políticos de alcance nacional.

"Los movimientos regionales, tradicionalmente ganan las elecciones. A pesar de las serias desventajas que existe en nuestro sistema electoral, porque un movimiento regional no tiene las mismas ventajas que tiene un partido nacional, desde el financiamiento", señaló.

Asimismo, consideró que las elecciones realizadas ayer han tenido como característica la apatía de los ciudadanos en el país.

"Esta elección ha sido muy particular porque, con toda esta crisis política, ayer había mucho desasosiego, mucha tristeza. No había esa emoción de ir a votar como tradicionalmente ocurre en las elecciones regionales y municipales, fruto de la crisis política y de representación. El día de hoy, estamos viendo que, en menos de un año, el caso particular de los dos partidos que llegaron a segunda vuelta, que acapararon la atención, han fracasado rotundamente a nivel electoral", puntualizó.