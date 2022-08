En el bloque de participación vecinal, Casanova indicó que en su eventual gestión municipal se atenderá a los vecinos “desde los parques” y no desde la oficina. Asimismo, aprovechó para responder a la propuesta de su oponente en materia de seguridad ciudadana y aseguró que todos los vehículos del municipio están operativos. “Si no conocemos con qué logística contamos, no podemos hacer un plan de gobierno”, afirmó.