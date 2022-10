Elecciones 2022: los candidatos que no llegaron a figurar en las cédulas de votación pese a estar inscritos

Con foto de la cédula, el candidato al gobierno de Ucayali denunció la ausencia de su nombre y el de su agrupación.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 registraron incidencias que tomaron por sorpresa a más de un candidato. Postulantes a distintos cargos en cuatro regiones del país no figuraron en las cédulas de sufragio de sus respectivas jurisdicciones.

El primer caso se registró en Ucayali. El candidato al gobierno regional por el movimiento Ucayali Región con Futuro, Edwin Vásquez López, acudió a emitir su voto a primera hora en Pucallpa y se percató que no aparecía su nombre ni el de su organización política en la cédula, hecho que denunció públicamente pidiendo la anulación de la elección en esta región.

“Yo tengo una resolución del Jurado Especial de Coronel Portillo donde me admiten y me inscriben para estar en estas elecciones y ahora no aparezco, ellos mismos se contradicen con sus decisiones”, expresó.

¿A qué se debió esta situación? Este candidato fue excluido en agosto, pero gracias a una medida judicial, fue inscrito faltando muy poco para imprimirse las cédulas de sufragio por parte de la ONPE, quedando fuera de plazo su incorporación. Así lo aseguró el especialista de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Alonso Encarnación.

“Recordemos que la ONPE es el organismo técnico encargado de editar las cédulas de notificación, imprimirlas, embalarlas y distribuirlas a nivel nacional. Vamos a suponer entonces que el juzgado emite esta medida cautelar a escasos cinco o seis días de la elección, ¿cómo sería posible en los hechos que la ONPE pueda reeditar la cédula de notificación?”, informó.

Otros casos

Pero este no fue el único caso. Con fecha 27 de septiembre, mediante oficio N°2328-2022, el secretario general de ONPE, Elar Bolaños, informó al secretario general del Jurado Nacional de Elecciones que no iba a ser posible efectuar cambios en el contenido de las cédulas de aquellas listas o candidatos recientemente inscritos.

Es por ello que el candidato al distrito de Huabal en Jaén, Amado Vásquez Zamora, tampoco figuraba en la cédula tras haber sido inscrito mediante medida cautelar. Otro caso es el de la lista de Avanza País a la alcaldía provincial de Jaén, Edwin Santillán Nicolini.

José Tello, especialista en temas electorales, señala que las organizaciones políticas deben tener en cuenta el actuar de los jurados electorales especiales, más que responsabilizar a la ONPE por no tener la chance de ser votados.

“Hay jurados electorales especiales que han decidido no acatar las medidas cautelares y el Jurado Nacional de Elecciones ha ratificado dicha posición. Y otros que sí las han acatado y han generado este tipo de problemas. La ONPE el día 27 y 28 de septiembre culminó con la etapa de distribución del material electoral y ante ellos es imposible las modificaciones”.

José Naupari, especialista en temas electorales, concuerda en la responsabilidad de respetar los plazos establecidos. “Si, por ejemplo, ya la ONPE imprimió el material electoral, esa medida cautelar o sentencia en primera instancia con respecto a la cual se puede haber dispuesto una acción inmediata devendría en inejecutable porque ese material ya está impreso”, acotó.

La lista de Avanza País para la alcaldía distrital de Santa María del Mar también fue inscrita fuera de plazo, así como la fórmula del candidato al gobierno regional de Tumbes, Luis Arévalo Guerrero, del Movimiento de Inclusión Regional. Siendo clara la ley y el cronograma electoral, los candidatos no tienen más opción que respetar lo establecido.