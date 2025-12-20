Elecciones 2026: Alianza para el Progreso pide la inscripción de su plancha presidencial liderada por César Acuña

La fórmula presidencial de Alianza para el Progreso está conformada también por Jessica Milagros Tumi Rivas (Primera Vicepresidencia) y Alejandro Soto Reyes (Segunda Vicepresidencia).

El partido Alianza para el Progreso (APP) presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial, de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026.

La plancha presidencial está conformada por César Acuña Peralta como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Jessica Milagros Tumi Rivas en la Primera Vicepresidencia y Alejandro Soto Reyes en la Segunda Vicepresidencia.

La solicitud fue presentada la tarde de este sábado por el personero legal de la agrupación política, Carlos Enrique Cabrera Alvarado, a través de la plataforma digital Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el registro oficial del sistema electoral, los tres integrantes de la plancha presidencial fueron elegidos previamente en las elecciones primarias internas de Alianza para el Progreso, celebradas el domingo 7 de diciembre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exhortado a las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales de 2026 a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

En un comunicado, el órgano electoral explicó que las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a representantes peruanos ante el Parlamento Andino se deben presentar, de manera física o virtual, hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.