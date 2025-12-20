Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones 2026: Alianza para el Progreso pide la inscripción de su plancha presidencial liderada por César Acuña

El líder y fundador del partido derechista Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.
El líder y fundador del partido derechista Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La fórmula presidencial de Alianza para el Progreso está conformada también por Jessica Milagros Tumi Rivas (Primera Vicepresidencia) y Alejandro Soto Reyes (Segunda Vicepresidencia).

El partido Alianza para el Progreso (APP) presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial, de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026.

La plancha presidencial está conformada por César Acuña Peralta como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Jessica Milagros Tumi Rivas en la Primera Vicepresidencia y Alejandro Soto Reyes en la Segunda Vicepresidencia. 

La solicitud fue presentada la tarde de este sábado por el personero legal de la agrupación política, Carlos Enrique Cabrera Alvarado, a través de la plataforma digital Declara+ del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con el registro oficial del sistema electoral, los tres integrantes de la plancha presidencial fueron elegidos previamente en las elecciones primarias internas de Alianza para el Progreso, celebradas el domingo 7 de diciembre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exhortado a las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales de 2026 a no esperar el último momento para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos

En un comunicado, el órgano electoral explicó que las solicitudes de inscripción de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a representantes peruanos ante el Parlamento Andino se deben presentar, de manera física o virtual, hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 23:59:59 horas.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Elecciones 2026 El poder en tus manos APP Alianza para el Progreso César Acuña

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA