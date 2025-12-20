Elecciones 2026: Fuerza Popular es el segundo partido en solicitar la inscripción de su fórmula presidencial

Con Keiko Fujimori a la cabeza. La agrupación Fuerza Popular presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial para participar en las Elecciones Generales 2026, que se desarrollarán el próximo 12 de abril.

La lideresa del partido fujimorista está acompañada por Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres en la Primera y Segunda Vicepresidencia de la República, respectivamente.

La solicitud fue presentada anoche por el personal legal de la organización política, Edwin Levano, a través de la plataforma Declara+, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

RPP tuvo acceso a la solicitud de inscripción de fórmula presidencial. Fuente: Difusión

De acuerdo con el registro, los tres integrantes de la plancha presidencial fueron escogidos en las elecciones primarias del partido.

Se tratará del cuarto intento de Fujimori Higuchi para llegar a Palacio de Gobierno, tras sus particiones en los comicios de 2011, 2016 y 2021.

A tres días de que venza el plazo para presentar las candidaturas, Fuerza Popular es la segunda agrupación política en oficializar su plancha presidencial.

La agrupación Avanza País fue el primer partido político en presentar su plancha presidencial, con el congresista José Williams al mando.

Fujimori propone salida humanitaria de extranjeros indocumentados tras crisis en Venezuela

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso una salida humanitaria de extranjeros indocumentados del Perú, a la espera de un desenlace que cambie la situación democrática en Venezuela.

"Lo que tenemos que hacer es fortalecer y controlar nuestras fronteras. Hay una situación política que está por definirse, que es la situación de la democracia en Venezuela. Este hecho va a significar un antes y un después en toda la situación social de Latinoamérica. Vamos a esperar a que estos hechos se desenvuelvan", declaró Fujimori.

En esa línea, dijo esperar que Venezuela "vuelva a recuperar la libertad y la democracia" y "en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones", buscará -en caso llegar a la presidencia- una salida humanitaria para que los venezolanos puedan retornar a su país.

"Esperamos, por supuesto, que Venezuela vuelva a recuperar la libertad y la democracia, y en cuanto esto ocurra y después de las próximas elecciones, nosotros lo que buscamos es una salida humanitaria para que esos ciudadanos puedan regresar a su país", mencionó Keiko Fujimori.