Acción Popular define si sus candidatos postulan con otros partidos, tras haber quedado fuera de las elecciones

A su llegada al local partidario, el presidente del partido Acción Popular, Julio Chávez, denunció que el personal de seguridad impidió su ingreso y responsabilizó al secretario general Julio Abad.

El partido político Acción Popular define este sábado si sus candidatos se suman a otras organizaciones para participar en las Elecciones Generales 2026, tras haber quedado fuera de la contienda electoral por la anulación de sus elecciones primarias.

Alrededor del mediodía, la agrupación política inició la sesión plenaria en la que se definirá el futuro de sus candidatos a la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino.

A su llegada al local partidario, el militante y excongresista Víctor Andrés García Belaunde dijo esperar que los candidatos acciopopulistas postulen en una misma organización política.

“Lo ideal sería que sea un solo partido y no varios para no atomizar a los miembros de la acción popular en diferentes sectores”, declaró García Belaunde, quien descartó presentar con otra agrupación.

¿Siguen los problemas en Acción Popular?

Mientras tanto, el presidente del partido, Julio Chávez, denunció que el personal de seguridad no lo dejó ingresar al local y acusó al secretario general de la organización, Juan Abad, de ser el responsable.

“Ha dispuesto la contratación de personal de seguridad que no es del partido. A mí no me dejaban entrar, para que vean lo absurdo que se ha vuelto esto”, comentó.

Chávez también dijo que seguirá en el cargo y adelantó que, de aprobarse esta directriz, la agrupación fundada por Fernando Belaunde Terry establecerá mecanismos para evitar que se unan con agrupaciones que no coincidan con su ideología.

“Si algún militante nuestro va con otro partido, por lo menos tiene que haber cierta coincidencia programática y doctrinaria, para no ver gente postulando con partidos de izquierda o ultraderecha”, apuntó.

¿Por qué se anularon las elecciones primarias de Acción Popular?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para elegir a sus candidatos a la Presidencia, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, tras confirmar graves irregularidades en el registro de delegados que participaron en el proceso interno de la agrupación política.

La decisión quedó formalizada en la Resolución N.° 0745-2025-JNE, publicada este lunes 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Según detalla la resolución, el JNE evaluó múltiples impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por afiliados y precandidatos de Acción Popular en distintas circunscripciones del país.

Estos recursos advertían que delegados válidamente elegidos el 30 de noviembre de 2025 no figuraban en el padrón final utilizado para la votación del 7 de diciembre y que, en su lugar, aparecían personas que no habían sido electas.

En específico, los recursos señalaban 28 delegados fueron sustituidos sin sustento, en regiones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Junín y Madre de Dios, afectando el derecho al voto de los representantes elegidos y desnaturalizando el proceso electoral interno.