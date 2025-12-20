Transparencia cuestiona a partidos que no firmaron Pacto Ético: Indica "quiénes están fuera" de "normas básicas"

El último jueves, 18 de diciembre, 29 representantes de organizaciones políticas suscribieron el Pacto Ético Electoral, un documento elaborado de manera conjunta por dichas organizaciones e impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El acta fue suscrita por los partidos: Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Frente Popular Agrícola FIA, Fuerza Popular, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Federal, Partido Morado.

También fue firmada por País para Todos, Cooperación Popular, Integridad Democrática, Perú Acción, Perú Primero, PRIN, Sí Creo, Perú Moderno, Podemos Perú, Primero la Gente, Progresemos, Salvemos al Perú, Somos Perú, Juntos Por el Perú, así como las alianzas electorales Venceremos y Unidad Nacional.

Además, al día siguiente, el Partido Patriótico del Perú también suscribió el acuerdo.

Los partidos que no firmaron fueron: Ciudadanos por el Perú, Fe en el Perú, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Alianza Fuerza y Libertad, Frente de la Esperanza, Perú Libre y Partido Demócrata Unido.

¿Qué dijo el presidente de Transparencia sobre los partidos que no firmaron el pacto ético?

Álvaro Henzler, presidente de la asociación civil Transparencia, en diálogo con RPP, destacó que el Pacto Ético Electoral fue "una construcción colectiva"; es decir, que no fue un documento enviado unilateralmente por el JNE a la espera de su aceptación.

"Lo más importante es que este pacto no ha sido un documento que, unilateralmente, el jurado o el sistema electoral les ha enviado a los partidos políticos. Ha sido una construcción colectiva. El jurado ha convocado a varias reuniones con los mismos representantes de los partidos políticos para construir estos 10 puntos, para proponer gente al Tribunal de Honor, y ha sido una construcción colectiva, con lo cual para mí esto significa que también hay una promesa de los partidos de construir compromisos que ellos quieren cumplir", sostuvo.

"Y más allá de que, efectivamente, no hay sanciones si es que alguien incumple -hay un Tribunal de Honor que puede generar exhortaciones- para mí, la principal herramienta es una herramienta para el ciudadano. Porque en el pacto yo creo que hay cuatro puntos fundamentales del compromiso de estas 30 organizaciones políticas", agregó.

Respecto a las organizaciones políticas que no firmaron el acuerdo, Henzler consideró que dan una señal a la ciudadanía.

"Lo han firmado al final 30 organizaciones políticas, firmaron 29 el día del evento y una más firmó al día siguiente. Hay ocho partidos políticos que no han firmado el pacto ético y eso ya le da a la ciudadanía una señal de quiénes quieren el respeto a ciertas normas básicas y quiénes están fuera de ellas", puntualizó.