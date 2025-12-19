JNE sobre voto digital para 2026: "No resulta viable su aplicación inmediata", tras auditoría técnica

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este viernes 19 los resultados de la auditoría al sistema de voto digital, realizada desde el 15 de octubre por un comité técnico especializado en ciberseguridad, encargado de fiscalizar su legalidad, transparencia y nivel de protección de datos.

"El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de ente constitucional garante de la legalidad, integridad y transparencia de los procesos electorales, aprobó la opinión técnica desfavorable emitida por las áreas especializadas de la institución respecto de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD) remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), concluyendo que no resulta viable su aplicación inmediata en las Elecciones Generales 2026", informaron.

La auditoría fue desarrollada como parte del proceso de evaluación del sistema de voto digital elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y tenía como finalidad determinar si cumplía con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para su uso en una elección general.

Según informó el JNE, el comité técnico analizó aspectos clave como la arquitectura tecnológica del sistema, los protocolos de ciberseguridad, el nivel de protección de datos personales, así como los estándares de legalidad y transparencia que deben regir todo proceso electoral. Estos elementos fueron considerados determinantes para sustentar la decisión final del Pleno del organismo.

"Considerando el carácter preclusivo e improrrogable del cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, así como el hecho de que la referida solución tecnológica aún se encuentra en etapa de desarrollo, se ha determinado que, a la fecha, no reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo", precisaron.

¿Qué es el voto digital?

El voto digital es un mecanismo alternativo al voto físico. Según la normativa electoral, su implementación es voluntaria y progresiva, aunque en algunos casos busca ser obligatoria, como para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fuera de su circunscripción de voto.

Bajo este sistema, el elector podría emitir su voto desde cualquier lugar con conexión a internet, identificándose mediante su DNI electrónico, condición elemental para usar el voto digital.

Este año, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el voto digital podría ser utilizado por 11 grupos priorizados de ciudadanos, como Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fuera de su circunscripción (uso obligatorio); peruanos fuera del territorio nacional; personal del sistema electoral (ONPE, JNE, RENIEC); personal de la Defensoría del Pueblo; personal del INPE; personal de Migraciones; bomberos voluntarios; personal médico y administrativo de hospitales públicos y privados; ciudadanos con discapacidad inscritos en CONADIS. A ellos se suman los ciudadanos del Cercado de Lima, donde se instalará la única mesa física de sufragio digital (sede central de la ONPE); y personal del ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta semana, la ONPE anunció, en conferencia de prensa, que 9 983 peruanos se registraron voluntariamente para participar del proyecto piloto de votación digital que se aplicará en las Elecciones Generales de 2026.

Según explicó Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral, el 67.54 % de los registrados pertenecen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Asimismo, señaló que 1 447 de los inscritos viven en el exterior, mayoritariamente en Estados Unidos, aunque también hay presencia en España, Canadá e Italia. Asimismo, indicó que las regiones con mayor número de participantes en el país son Lima (58%), Arequipa, Lambayeque y Piura.

Una decisión anunciada desde octubre

El presidente del JNE, Roberto Burneo, había adelantado en octubre que la implementación del voto digital en las elecciones de 2026 estaría condicionada a los resultados de una auditoría técnica independiente. En ese momento, precisó que el informe sería presentado en diciembre y serviría como insumo central para definir si el sistema podía ser utilizado en los próximos comicios.

Burneo señaló también que, si bien el voto digital representa una herramienta con potencial para el futuro del sistema electoral peruano, su aplicación en elecciones generales exige mayores niveles de certeza, pruebas y plazos que garanticen la confianza ciudadana.

"Saludamos que hay una ley que le pone partida de nacimiento a este desarrollo. En otros países, de acuerdo a la experiencia comparada, ha demorado mínimamente cinco años, pero es bueno empezar. Lo que no podemos nosotros es adelantarnos al momento, porque nuestro equipo de fiscalización ya está trabajando en ello: cuál va a ser la viabilidad o no [del voto digital]", sostuvo a fines de octubre.