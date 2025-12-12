Elecciones 2026: Carlos Espá, rechaza ubicarse en la derecha, izquierda o centro

El candidato de SíCreo oficializó su fórmula presidencial junto a Alejandro Santa María y Melitza Yanzich, y adelantó que un eventual gobierno creará cinco millones de empleos formales, reducirá la brecha de agua potable y aplicará medidas más estrictas contra el crimen.

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear afirma estar listo para conducir los destinos del país para los próximos cinco años. El candidato presidencial del partido SíCreo presentó oficialmente su plancha presidencial tras resultar elegido en las elecciones primarias.

Al abogado y periodista lo acompañan en la primera vicepresidencia Alejandro Santa María Silva, ingeniero industrial con 40 años de trayectoria y excongresista de la República (1995 - 2000); y en la segunda vicepresidencia Melitza Yanzich Villagarcía, administradora de empresas con 20 años de experiencia en el ámbito de organizaciones civiles.

En su discurso, Carlos Espá señaló que su campaña demostrará que es posible hacer una mejor política sin insultos y con más propuestas. Aunque critica los extremos políticos, no busca ser ubicado en un espectro específico como la derecha, izquierda o inclusive el centro, prefiere que sea el elector quien saque sus conclusiones al respecto. Es crítico del modelo económico que actualmente rige en el país y por eso, de llegar a la presidencia, establecerá ajustes:

“Este modelo económico del chorreo que le dice al ciudadano de escasos recursos: aguanta, ajústate el cinturón y espera a que algún día te caiga, pero, tal chorreo nunca llega porque no hay infraestructura, modernidad, conectividad; pero eso va a cambiar a través de muchas obras porque vamos a incorporar la sierra al milagro exportador de la costa y ese 40% de la población que está resentida con el poder económico, por fin se sentirá parte”, expresó.

Apuesta también por el Senado

Como la ley electoral lo permite, Carlos Espá a su vez, postulará al senado nacional. Encabeza esta lista con el número uno, mientras que las cinco ubicaciones siguientes son una incógnita al estar reservadas para candidatos designados. Su segunda vicepresidenta, Melitza Yanzich, va con el número ocho.

Todo los nombres se conocerán hacia el 23 de diciembre, fecha límite para inscribir las candidaturas completas ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante ello, el candidato a pedido calma a los detractores que ya le critican no contar con candidatos en todos los distritos electorales: cuenta con candidatos al senado en cuatro regiones y con candidtaos a diputados en nueve regiones.

"Yo prefiero tener 130 candidatos en una lista incompleta, que tener una lista incompleta de principios, a tener una lista donde los primeros candidatos sean representantes del narcotráfico o de la minería ilegal", respondió.

Trabajo, inseguridad y minería ilegal

También promete la generación de 5 millones de nuevos puestos de trabajo formales, pensando sobre todo en los jóvenes que no tienen acceso a oportunidades. Espá aseguró que al término de su gestión la brecha de acceso al agua potable habrá sido reducida y con ella, la reducción de la anemia en la infancia peruana.

En materia de seguridad ciudadana, Espá señaló que su gobierno aplicará “mano dura” a los cabecillas de bandas criminales, además, la videovigilancia de los penales será privatizada para mejorar la vigilancia de los internos y del personal del INPE. También proyecta la construcción de seis grandes centros penitenciarios a nivel nacional.

La minería ilegal, dijo, también será combatida por su gobierno: “la solución no pasa por el Reinfo [continuar ampliando la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera], porque fue creado como un instrumento temporal, pero se ha convertido en permanente a través de las mafias que están en el Congreso, pero eso tiene que terminar con una ley integral, generada producto del consenso de todos los actores involucrados que tendremos que sentarnos en una mesa y abordar esta situación”, señaló.

Espá y los gastos de campaña

Carlos Espá rechaza las campañas millonarias que otras organizaciones ya han empezado a desplegar a nivel nacional con la colocación de grandes carteles o anuncios publicitarios en principales avenidas o carreteras; pese a eso, aseguró, considera que "el dinero no necesariamente va a definir las elecciones".

"Nosotros humildemente estamos en el pelotón y empezamos a parecer en las encuestas siendo un partido modesto, humilde, por eso creo que vamos a continuar con nuestra actitud [campaña modesta] porque la gente ya se ha dado cuenta. Estamos con la ley, bancarizados en el Banco de la Nación y dispuestos con quien quiera colaborar con nosotros de buena voluntad, para eso está la ONPE para supervisarnos", acotó.

También, tiene una mirada crítica sobre los beneficios que actualmente gozan los partidos políticos para hacer campaña en el país: "estamos planteando en primer lugar que se ponga fin al financiamiento público de los partidos políticos, porque la excusa que se puso para dar ese financiamiento era para que no ingresara dinero ilegal, pero no está funcionando. También planteamos que se ponga fin a la exoneración de impuestos a los partidos, ¿por qué no pagan sus impuestos?", se preguntó.