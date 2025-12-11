Elecciones 2026: partido Sí Creo presentó su plancha presidencial liderada por Carlos Espá

Carlos Espá, candidato presidencial del partido Sí Creo, presentó este martes su fórmula presidencial de cara a las Elecciones Generales del 2026, en una ceremonia realizada en un local de Miraflores a la que asistieron dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización política.



Durante el evento, Espá oficializó a los integrantes de su plancha presidencial, elegidos el último domingo en las elecciones primarias internas desarrolladas bajo la modalidad de delegados. Se trata de Alejandro Santa María, como primer vicepresidente, y Melisa Yansich, como segunda vicepresidenta

En su discurso, afirmó que su candidatura representa una apuesta por un país en el que las oportunidades lleguen finalmente a todos los peruanos. Asimismo, cuestionó el modelo económico del “chorreo”, al que atribuyó haber beneficiado solo a un sector durante los últimos 25 años.



Espá también anunció que, de llegar a la Presidencia, impulsará la creación de cinco millones de empleos formales, orientados a brindar oportunidades a los jóvenes. En esa línea, mencionó que un eventual gobierno suyo apostará por una política basada en la meritocracia.



“El problema del Perú son los sueldos indebidos, los sueldos inmerecidos, los privilegios de la burocracia dorada, que no lo merecen y que jamás ganarían esos sueldos ni esos privilegios en la actividad privada”, expresó.



“Tenemos que atraer a las mejores personas, a los más preparados, a los más capacitados, a los más honestos, a los más valientes, a los jóvenes. Tenemos que atraerlos al Estado y pagarle buenos sueldos pero que sean sueldos que se merezcan”, añadió.



Por otro lado, el candidato reiteró que no cree en las “etiquetas” políticas y afirmó que su partido sostiene una postura firme en defensa de la democracia y la libertad.



“Nosotros creemos en la democracia, creemos que el valor más importante para el ser humano es la libertad y que sol por encima de ella está el derecho a la vida. Afirmamos la separación de poderes, creemos en la constitucionalidad y todas las propuestas que hacemos están dentro del marco de la ley”, remarcó.

