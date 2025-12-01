Enrique Valderrama tras ganar las primarias del APRA: "El partido ha apostado por la renovación"

"El Parlamento ha legislado no solamente de espaldas al pueblo, sino incluso contra sus propios intereses”, dijo Valderrama | Fuente: RPP

El economista Enrique Valderrama se convirtió oficialmente en el candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA) tras ganar las elecciones primarias. A sus 38 años, el dirigente reconoció que el resultado fue sumamente ajustado y que su primera tarea será cohesionar a la militancia del partido.

En Ampliación de Noticias de RPP, Valderrama destacó que la victoria por un margen reducido —frente al segundo y tercer lugar— envía un mensaje claro sobre la necesidad de consenso interno.

“Creo que el veredicto del pueblo aprista es bastante claro: impulsar la unidad dentro del partido, la más consolidada unidad. Creo que una diferencia de menos de 200 votos con el segundo lugar (...) dan cuenta definitivamente que tenemos que forjar ya ahora un entendimiento mayúsculo”, señaló.

Para el candidato, el APRA busca reivindicarse ante el país mediante una "agenda social de cambio", marcando distancia de los últimos periodos legislativos en los que el partido no tuvo representación.

“El partido ha apostado por la renovación, pero ha apostado también por un llamamiento a la unidad (...) La renovación significa, en términos conceptuales, una reafirmación de la vigencia hoy día del pensamiento de Haya de la Torre”, sostuvo.

Asimismo, lanzó una dura crítica al actual Parlamento: “Creo que ha legislado no solamente de espaldas al pueblo, sino incluso contra sus propios intereses”.

Propuesta de seguridad

En materia de seguridad ciudadana, Valderrama planteó una estrategia integral basada en cinco puntos simultáneos que buscan frenar la criminalidad y la minería ilegal.

“Tiene que haber cinco cosas a la vez en este tema. La primera tiene que ser una gran reforma de la Policía Nacional. La segunda tiene que ser una reforma del INPE, sin duda. La tercera, definitivamente, tiene que ser un cambio de enfoque en el control de las fronteras", aseveró.

"La cuarta tiene que ser una reforma del sistema de justicia orientado a la parte, sobre todo, de la seguridad. Y yo sí creo, en ese término, en el endurecimiento de algunas perspectivas en torno a las penas. Y, finalmente, todo esto tiene que estar enlazado con el liderazgo del Ejecutivo, particularmente el presidente de la República, que no hemos visto en los últimos gobiernos”, añadió.

Crítica al Gobierno de Jerí

Al ser consultado sobre la gestión del presidente José Jerí y las medidas de excepción vigentes, Valderrama se mostró escéptico y comparó la estrategia actual con la del gobierno anterior.

“Me parece que no (ha dado resultados este estado de emergencia). Creo que prolonga, sin duda, la perspectiva de lo que hacía Boluarte respecto al estado de emergencia, que no funcionó para absolutamente nada, porque eran medidas aisladas”, finalizó.