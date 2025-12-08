Desde revocatoria de congresistas hasta depuración de los malos policías: estas son las propuestas de Fernando Olivera

El candidato presidencial del partido Frente Esperanza dijo que, si llega a ser presidente de la República, el 28 de julio del próximo año presentará el "Plan patriota" que incluirá una reformas constitucionales y legales.

Fernando Olivera, candidato presidencial del partido Frente Esperanza, criticó la actual situación política del país señalando que lo ocurrido en los últimos años es un "pacto mafioso" que mantiene la impunidad.



"Lo que ha ocurrido es lo que todos vemos, un pacto mafioso para poder seguir manteniendo una impunidad con el crimen. Hoy día tiene ese Congreso de la corrupción tiene un representante en Palacio de Gobierno (en referencia al presidente José Jerí): ¿ha hecho alguna iniciativa para derogar las leyes procrimen?", dijo.



Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPPTV, el también exministro de Justicia (2001-2022) y excongresista señaló que, si llega a ser presidente de la República, el 28 de julio del próximo año presentará el "Plan patriota" que incluirá una reformas constitucionales y legales. Sostuvo que dará al Congreso un plazo máximo de 60 días para su aprobación.



Convocaría un referéndum

Advirtió que, si el Congreso no aprueba estas reformas, convocará simultáneamente ese mismo 28 de julio a un referéndum para que la consulta directa al pueblo se realice junto a las elecciones regionales y municipales.



"Si no lo aprueba, yo simultáneamente voy a estar convocando el 28 de julio a un referéndum para que vaya junto con las elecciones regionales y municipales y hacemos la consulta directa al pueblo", enfatizó.



Para el postulante al Ejecutivo, debe terminar la inmunidad parlamentaria, a la que calificó de "suerte de impunidad consagrada" donde "otorongo no come otorongo".



Promete depuración en la PNP y las Fuerzas Armadas

Olivera consideró también que la "democracia representativa está en crisis" y el poder debe estar en el pueblo. Recordó que en 1993 planteó incluir la revocatoria no solo para alcaldes y gobernadores, sino también para congresistas y el Presidente de la República.



"De tal forma que si yo no cumplo lo que prometo o si el congresista se vuelve un tránsfuga o está queriendo hacer lo que está haciendo este Congreso de lobby y leyes procrimen, el pueblo lo saca. El pueblo lo pone, el pueblo lo saca. No hay que esperar 5 años. Planteo una revocatoria directa. El pueblo mediante consulta popular saca al que no cumple", explicó.



En el tema de la seguridad ciudadana, Olivera expresó que la medida urgente será la "depuración" de los malos elementos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Afirmó que los altos mandos de la PNP están "metidos" con "bandas de criminales". "Y lo mismo lo haría extensivo también a las Fuerzas Armadas", prometió.



En ese contexto, mencionó a Óscar Arriola Delgado, actual comandante general de la Policía Nacional, a quien cuestionó debido a que, en su gestión, "no se captura a [Vladimir] Cerrón, ni hay capturas importantes".