Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, plantea solicitar facultades legislativas para los primeros cien días y eliminar leyes 'procrimen'

Mesías Guevara fue el ganador de las elecciones primarias en el Partido Morado, por lo que será el candidato la Presidencia de la organización en las Elecciones Generales 2026. Guevara estará acompañado en su plancha por Heber Cueva Escobedo y Marisol Liñán Solís en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

En el bloque 'Precandidatos', de la cobertura El Poder en tus Manos de RPP, el exgobernador regional de Cajamarca indicó que, en un potencial gobierno, priorizará las propuestas en favor de la población y buscará alejarse de los insultos y confrontaciones políticas.

En esa línea, manifestó que buscará solicitar facultades legislativas en los primeros 100 días, a fin de implementar medidas sobre tres grandes problemas que tiene el Perú: empleo, seguridad ciudadana y servicios públicos.

"Si no pedimos facultades legislativas, si no nos dan, vamos a perder mínimo dos años, porque con este nuevo Congreso, lo que es bicameral, un proyecto de ley, por lo menos, va a tomar entre 18 y 24 meses, y, por lo tanto, lo urgente es hacer un consenso con todas las fuerzas políticas, con aquellas democráticas, fundamentalmente, que quieran la mejora del país, y con ellos pedir facultades legislativas", sostuvo.

En cuanto a la inseguridad, remarcó que una de sus primeras disposiciones será la "desaparición" de las denominadas leyes 'procrimen' aprobadas por el actual Congreso y la restructuración de la Policía Nacional.

"Nosotros consideramos que debemos fortalecer primero lo que es la inteligencia, es urgentísimo, por ejemplo, hacer un símil en lo que en su momento fue el GEIN, o hacer una misión española o extranjera, también internacional. También, la parte de admisión de la Policía, porque en este momento hay serias sospechas, suspicacias que estarían ingresando gente de mal vivir a propósito, y por lo tanto, tenemos que hacer una reestructuración y revisar también el tema de ascenso, porque no puede ser posible que, como está ahora, hay rumores, hay denuncias que habrían pagado para ascender para ser generales y coroneles", enfatizó.

Sobre el empleo, Guevara remarcó que la matriz productiva del Perú debe diversificarse y fomentar la creación de trabajos en sectores que generen "mano de obra intensiva", como la agricultura, turismo y minería. Respecto a lo último, afirmó que "se debe mejorar el modelo" de manera consensuada y conversada con todas las fuerzas políticas, gremios empresariales y población general.

Jerí es "un remedo" de Nayib Bukele

Consultado respecto al trabajo de José Jerí como presidente de la República, Guevara lo calificó como "un remedo" del presidente salvadoreño Nayib Bukele y aseguró que su gestión "es la prolongación del Congreso de la República" y una "renovación" de lo dejado por Dina Boluarte.

"Los que están gobernando son el Congreso, mucha pose, como decía Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Eso es algo que está dificultando la política en nuestro país, así que no hay resultados y eso está dificultando para que haya una claridad. Y yo creo, espero equivocarme, que la luna de miel se la podría acabar, por lo menos con el pueblo", sostuvo.