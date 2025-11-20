Fernando Olivera propone "cambio radical" en la Policía Nacional y renovación del sistema judicial para enfrentar la criminalidad

El precandidato presidencial por el Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, enfatizó que se requiere un "cambio radical" dentro de la Policía Nacional como una de las primeras medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

En el bloque 'Precandidatos', de la cobertura El Poder en tus Manos de RPP, el exministro de Justicia remarcó que se necesita realizar una "depuración de generales" desde el más alto rango hacia abajo, así como una "refundación" del Servicio de Inteligencia y una renovación en el sistema de justicia.

"No tenemos inteligencia. La población sabe dónde están los delincuentes, pero no pueden actuar porque los policías forman parte de la organización criminal. Por supuesto que vamos a derogar todas las leyes pro-crimen que se han dado y que facilita justamente este accionar impune. Y cuando digo que tenemos que hacer una nueva justicia, es porque tenemos que renovar desde las cabezas, desde la Suprema, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Y eso significa que entren nuevos magistrados", afirmó.

Olivera plantea que esta reforma judicial, para que no se vulnere la independencia del sistema de justicia, debe darse -entre otras cosas- estableciendo límites en la edad de jubilación de los magistrados a través de las leyes.

"Esto se pudo hacer el año 79 cuando se autorizó al Senado una ratificación extraordinaria y, sin embargo, dejaron ahí a vocales que venían de la época de la dictadura, que habían puesto el Estatuto Revolucionario por encima de la Constitución, a vocales que inclusive se les había encontrado vendiendo opio en sus casas ahí en Cajamarca", aseguró.

Asimismo, para combatir la criminalidad extranjera, Olivera propone "el empadronamiento total" de las personas de nacionalidad venezolana en el país. El excongresista también planteó la realización de un referéndum respecto a estas reformas constitucionales.

"Si nos quiere bloquear el Congreso, ya estas mismas reformas y muchas más, voy a plantear un referéndum. Yo creo en la democracia directa y el referéndum será el 7 de octubre del próximo año, junto con las elecciones regionales y municipales. Porque si el Congreso me quiere meter a la congeladora o me quiere neutralizar, nos quiere neutralizar, el pueblo va a ordenar", sostuvo.

Fomentar la explotación de minerales

Respecto a la minería, Olivera consideró que el país debe aprovechar el auge en los precios del oro, cobre y zinc para fomentar la exploración minera, en la que se incluya a la gran minería, pero resguardando el principio de seguridad jurídica para convocar inversiones. De igual manera, propuso la implementación de un catastro minero, un registro público de bienes.

"¿Dónde están los que son verdaderamente mineros artesanales, mineros ilegales? Diferenciar entre ellos y las mafias. Eso es un problema social que tenemos que atender. Hay que diferenciarlos, aquellos que pueden tener hasta vínculos con el narcotráfico, o con la lavandería de dinero, o el rol de las concentradoras", comentó.