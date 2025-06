Elecciones 2026: Un tercio de los partidos políticos dejará en manos de delegados la elección de sus candidatos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cronograma electoral sigue su curso y ya marca una tendencia: más partidos políticos elegirán a sus candidatos a través de delegados. El Poder en tus Manos verificó que al menos 14 organizaciones políticas —tanto tradicionales como inscritas en los últimos dos años— han optarán por esta modalidad para definir a los candidatos en las Elecciones Generales 2026.

Pero, ¿qué implica exactamente este mecanismo? La modalidad de elección por delegados significa que no será toda la militancia la que decida directamente a sus representantes para las elecciones generales de 2026. En su lugar, los afiliados votarán por un grupo reducido de delegados, quienes tendrán la última palabra sobre quiénes postulan a la Presidencia de la República, el Congreso bicameral o el Parlamento Andino.

Partidos como el Partido Popular Cristiano (PPC), Somos Perú, Fuerza Popular, el Partido Morado y el Frente de la Esperanza 2021 se inclinan por esta modalidad en sus elecciones internas. A esta lista se suma Acción Popular que, dejará de lado el mecanismo de un militante, un voto que utilizó para escoger a sus candidatos en los comicios 2021. Su presidente, Julio Chávez, explicó que optar por delegados responde a la dificultad de alcanzar el 10% de participación activa que exige actualmente la ley para validar una elección directa.

“El Congreso de la República, con una mayoría de partidos, han establecido una valla en las elecciones primarias, a partir de la cual, si tú no cumples con llevar a votar al 10% de tu padrón electoral, entonces, no vas a poder pasar a las elecciones generales. Tendríamos que garantizar que habría unos 28,000 militantes que asistan a votar -que podrían asistir-, pero es un riesgo que, a consideración del plenario nacional, no quiere ser asumido, así que se ha optado porque esta votación universal, un militante, un voto, se dé para la elección de los delegados”, dijo a RPP.

Somos Perú es otro partido que usará la modalidad de delegados para elegir a sus candidatos. Su secretario electoral, Uvaldo Pizarro, indicó que la organización realiza cambios en su reglamento y estatuto interno para adaptarse al nuevo formato.

"Al afrontar las Elecciones Generales primeramente y posteriormente las Elecciones Regionales y Municipales, nosotros estamos llevando a cabo la modalidad por delegados. Ya próximamente estaremos presentando ante el Registro de Organizaciones Políticas [del Jurado Nacional de Elecciones] nuestro estatuto y nuestro reglamento electoral", precisó.

¿Qué establece la normativa electoral?

La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) vigente permite a los partidos elegir entre tres modalidades. Una alternativa es la elección cerrada con participación solo de afiliados, una modalidad que aplicará el Partido Aprista Peruano (APRA).

Otra opción es la elección semiabierta, que permite la participación de ciudadanos y militantes; seguida de la elección mediante delegados. Varios partidos políticos vienen optando por esta última modalidad, según sus voceros, al involucrar a un grupo más reducido, hay más posibilidades de alcanzar el mínimo de participación que exige la ley.

Aunque esta última modalidad es más práctica en términos operativos, puede reducir la representatividad y hacer que las candidaturas respondan a los intereses de los grupos de poder dentro de los partidos, advierte Enzo Elguera, experto en temas electorales.

"Optar por la elección de candidatos a través de delegados implica una menor participación de la base, ya que se limita la influencia directa de los afiliados y simpatizantes. [...] A medida que los partidos crecen, se vuelve común que un grupo reducido de dirigentes tome el control y decida por todos. En ese contexto, puede aparecer el clientelismo interno, donde los candidatos no son elegidos por su capacidad o por representar bien a la población, sino por ser leales a quienes mandan", señaló.

Más organizaciones que se inclinarían por la opción de delegados

La tendencia no es exclusiva de los partidos tradicionales. Entre quienes se inclinan por la modalidad de delegados para sus elecciones primarias también se encuentran partidos políticos creados en los últimos años, como el Partido Patriótico del Perú (PPP), Perú Primero, Progresemos, el Partido Regionalista de Integridad Nacional (PRIN), Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, Cooperación Popular, Integridad Democrática y Libertad Popular.

"Usaremos la opción de delegados. Las otras opciones tienen el requisito de que un porcentaje determinado de los afiliados participe. Y, al ser un día en el que [los afiliados] no tengan necesariamente la obligación formal por parte del sistema electoral [de asistir a votar], sino que va a ser una participación voluntaria de las organizaciones políticas, hay un componente de seguridad que estamos tomando en consideración", indicó Hebert Caller, presidente del Partido Patriótico del Perú.

"Justamente el día sábado, mediante el congreso del partido, se aprobó [el uso de] la modalidad de delegados. En nuestro caso, ha sido una cuestión de hacerlo porque es más rápido. Ojo, para elegir por delegados tiene también que haber elección interna del partido", precisó por su parte Walter Chirinos, del PRIN.

Entre tanto, existen otros partidos que aún no definen la modalidad que utilizarán para sus elecciones primarias, dado que se encuentran enfocados en la posibilidad de concretar alianzas electorales, de acuerdo a fuentes de RPP. Es el caso de Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, Unidad y Paz; Nuevo Perú, Primero La Gente, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú, y Voces del Pueblo.

Los partidos tienen plazo hasta el 11 de junio para definir, en sus estatutos y reglamentos, qué modalidad usarán en sus elecciones internas. Este paso será clave para conocer quiénes postularán a la Presidencia y al Congreso en las Elecciones Generales del 2026.