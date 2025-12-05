Elecciones 2026: Organizaciones políticas suscribirán el Pacto Ético Electoral este 18 de diciembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo 18 de diciembre se realizará la firma del Pacto Ético Electoral (PEE) por parte de las organizaciones políticas habilitadas para competir en las Elecciones Generales 2026. El objetivo es garantizar una campaña transparente, democrática y respetuosa de cara a los próximos comicios.

Este miércoles 3 de diciembre, la autoridad electoral inició la ronda de reuniones de coordinación con los partidos políticos y alianzas, con el fin de establecer consensos que permitan la suscripción del acuerdo.

En esta primera jornada participaron representantes de agrupaciones políticas nacionales, en un contexto en el que —según información del Registro de Organizaciones Políticas— el próximo proceso podría alcanzar "una cifra histórica de participantes", lo que anticiparía una contienda sin precedentes por su pluralidad y diversidad de propuestas.

La importancia del Pacto Ético Electoral

La campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026 empieza a tomar forma y, al mismo tiempo, a mostrar sus tensiones. En medio de un clima de desinformación, mensajes polarizados y una competencia que promete ser histórica por la cantidad de partidos habilitados, el Pacto Ético Electoral vuelve a escena como uno de los pocos intentos por ordenar la contienda.

En la primera ronda de reuniones convocada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos escucharon la exposición del director de Educación y Formación Cívica del organismo, Carlos Vilela del Carpio, quien detalló los alcances del acuerdo. El Pacto —vigente desde 2005— compromete a las organizaciones a evitar ataques personales, centrar sus campañas en el debate de ideas y propuestas programáticas, el respeto mutuo y el rechazo a prácticas que vulneran la integridad del proceso electoral, entre otros.

El JNE destacó que la suscripción del Pacto Ético Electoral constituye una práctica democrática que busca asegurar campañas más responsables, transparentes y orientadas a la ciudadanía. La institución recordó que serán los propios electores quienes evaluarán si las organizaciones políticas cumplen con los compromisos que acuerdan, en un contexto donde la coherencia y la calidad del debate público son claves para recuperar la confianza.

Las agrupaciones participantes saludaron la convocatoria y manifestaron su disposición a firmar el pacto y continuar con las rondas de diálogo previstas para las próximas semanas, con miras a cerrar el documento final.