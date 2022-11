Miguel Cordano y Ciro Castillo son los candidatos que participan en la segunda vuelta de las elecciones regionales del Callao | Fuente: Composición RPP

El próximo domingo, 4 de diciembre, se realizará la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Son 9 regiones en total donde la población volverá a acudir a las urnas para elegir a dicha autoridad juridiccional durante los siguientes 4 años.

En la región Callao, los candidatos son Miguel Cordano del movimiento Contigo Callao, y Ciro Castillo del movimiento Más Callao. En diálogo con RPP Noticias, ambos postulantes comentaron sus propuestas más resaltantes para los problemas medulares que deberán abordar en una eventual gobernatura regional.

Lucha contra la delincuencia

Miguel Cordano: "Lo que vamos a hacer es un convenio con la PNP, el Mininter, para que se pueda hacer toda una facilitación de lo que se necesita. No comprendo por qué hay 2 mil policías de déficit, eso es inaceptable. Tenemos que hacer que nos autoricen que haya una escuela de policías que permita que se aplique toda la tecnología para hacer las alertas tempranas y trabajar de la mano con los alcaldes".

"La ventaja que tiene Contigo Callao es que tenemos un alcalde provincial del partido y los 7 alcaldes están comprometidos con Contigo Callao, de modo que vamos a hacer un trabajo directamente relacionado a las juntas vecinales y de acuerdo a los detalles de cada uno de los distritos"

"Hasta ahora hemos visto que no se ha utilizado bien la tecnología, se han caído dos aviones, helicópteros (…), nosotros sí vamos a hacer un trabajo realmente potente y vamos a asegurar que los índices de delincuencia bajen significativamente durante el primer año".

Ciro Castillo: "Estamos asistiendo a la repetición inveterada de una serie de estrategias que no han dado resultado (…) y las estadísticas de criminalidad callejera siguen en aumento logarítmico. Por lo tanto, nuestra propuesta se llama El Zar por la Seguridad Ciudadana. Consiste en apalancar estas viejas estructuras oxidadas para que no se conviertan en un té de tías, que es lo que ahora son"

"Nosotros tenemos que estructurar que exista una relación directa entre lo que es la política de seguridad ciudadana de la región y los organismos populares de la comunidad, como clubes de madre. La criminalidad se puede producir por una serie de razones, pero no tienen por qué pagar la culpa los hijos y la esposa de quienes cometieron el crimen. En este caso, la región, que es parte del Estado, tiene que brindarles protección, ayuda y darles trabajo a las madres a través de programas sociales que vamos a desplegar".

Políticas contra la corrupción

Miguel Cordano: "No tengo ningún ápice de corrupción. He trabajado en la gestión pública más de 20 años y no he tenido ningún tema de corrupción. Además, el equipo que va a trabajar conmigo va a cumplir la norma de Servir. Vamos a trabajar con la Contraloría General de la República para que, desde el primer día, aplique el control concurrente en todo lo que significa los procesos de contratación de servicios".

"También vamos a trabajar de la mano con el Poder Judicial para que podamos atender perfectamente los requerimientos de la gestión propia a través de la Procuraduría General de la República. Basta con decir que nosotros vamos a aplicar el Blockchain que es el notario público digital para todas las transacciones, para que en la nube esté toda la trazabilidad y así se evite la corrupción. Vamos a hacer un deslinde muy claro de la actual gestión del gobierno regional para que nuestra gestión sea totalmente impecable".

Ciro Castillo: "El movimiento Más Callao ha sido formado por mí, por el señor Paul García y por el señor Marcos. El que fundó Omar Marcos quedó atrás y nosotros hemos fundado otro movimiento que se llama Más Callao. Por lo tanto, en ese movimiento, hemos hecho todo lo que se debe hacer al interior de una nueva organización"

"Omar Marcos ha entrado a tallar porque ha sido candidato por Ventanilla, pero hemos depurado el interior, dentro de términos democráticos, para que Más Callao que es una nueva organización que tiene dos años, sea lo más transparente.

Llamado a los electores del Callao

Miguel Cordano: "Yo creo que la luz del faro es la ruta más importante porque el Callao, lamentablemente, ya ha tenido pésimas gestiones y yo estoy sumamente preparado como chalaco para el progreso. Esa luz del faro de Contigo Callao debe ser el bastión más importante del progreso. Este 4 de diciembre le pido a la comunidad chalaca que vote por Cordano, un auténtico chalaco que conoce de gestión transparente, se ha educado en el Callao y conoce sus necesidades".

Ciro Castillo: "Tienen que votar por nosotros porque estamos en un momento histórico en donde no solo vamos a decidir entre dos candidatos, sino entre el continuismo de un señor que ha sido proveedor, gerente general y asesor, y tendríamos más de lo mismo (…) Nosotros ya no queremos eso, creemos que tenemos que cambiar y además no se puede dejar la concentración del poder en un solo individuo porque eso trae corrupción. Más Callao, Ciro Castillo, promete no defraudar y somos la opción del cambio que históricamente el país necesita"