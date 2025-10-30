En vivo: entérate quiénes son los precandidatos presidenciales con miras a las Elecciones 2026

Hace un hora

Ahora Nación

El exrector de la UNI y fundador del partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, encabeza la fórmula presidencial presentada ante su partido, la cual ha sido admitida para competir en el proceso de primarias.

Sin embargo, López Chau también busca ser elegido como candidato a la lista al Senado Nacional por Ahora Nación.