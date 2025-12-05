JNE deja al voto apelación de Fernando Rospigliosi por caso de cámara del Congreso usada en mitin de Keiko Fujimori

El exmagistrado Ernesto Blume, abogado defensor del presidente del Congreso en el caso por presunta vulneración del deber de neutralidad. | Fuente: RPP

El abogado remarcó que la presunta infracción se sustentaría en una omisión —no haber controlado el uso del equipo— y no en una acción directa que favorezca a una organización política, como exige el Reglamento de Propaganda Electoral para configurar una vulneración al deber de neutralidad.

"De acuerdo con la resolución [del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo], se estaría atribuyendo responsabilidad por una omisión, es decir, por un dejar de hacer o dejar de controlar. Y, aun si ello fuera cierto, la responsabilidad del control y del manejo de los bienes del Congreso de la República recae en el oficial mayor, de acuerdo a la reglamentación interna del Parlamento. Por lo tanto, al presidente encargado de la Presidencia del Congreso no le alcanza ninguna responsabilidad. Él no ha participado, ni directa ni indirectamente, en los hechos cuestionados, y el trabajador responsable renunció", indicó al señalar que, bajo estas consideraciones, "no se cumple" el requisito básico para atribuir que hubo infracción a la norma electoral.

¿Hubo acciones correctivas?

Durante la sesión, Blume fue consultado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, si Rospigliosi realizó alguna acción en torno al caso. Al respecto, el exmagistrado respondió que el titular del Parlamento dispuso medidas internas y que los funcionarios responsables adoptaron las acciones correspondientes.

"Inclusive, el empleado que incurrió en la falta señaló que se confundió de cámara. Él tenía una cámara idéntica a la del Congreso entre sus bienes y, al retirarse, no se llevó la suya, sino la cámara [del Parlamento] por confusión. Pero el hecho ha sido cuestionado y, por tanto, se le exigió su renuncia, y renunció", indicó.



Tras escuchar a las partes, el Pleno del JNE dejó el caso al voto. La resolución final definirá si se confirma o revoca la sanción impuesta por el JEE de Pacasmayo en este proceso electoral.