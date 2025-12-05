JNE deja al voto apelación de Fernando Rospigliosi por caso de cámara del Congreso usada en mitin de Keiko Fujimori

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto la apelación presentada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. El recurso busca revertir el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, que le atribuyó una vulneración del deber de neutralidad por el uso de una cámara institucional del Parlamento en un mitin de la candidata presidencial Keiko Fujimori.
La defensa de Rospigliosi
Durante la audiencia pública, realizada este viernes 5 de diciembre, el exmagistrado Ernesto Blume, defensa legal del titular del Legislativo, sostuvo que no corresponde atribuir responsabilidad a Rospigliosi, pues —según dijo— el trabajador implicado reconoció el error y ya fue separado del cargo.
Blume citó, además, un precedente del Tribunal Constitucional, que considera que un titular de una entidad pública no puede ser considerado responsable por todos los actos que cometa el personal subalterno. Ello, indicó el exmagistrado, “un estándar imposible”, al punto de requerir que el titular sea “omnisciente y omnipresente”.
"El Tribunal Constitucional [...] ha dejado establecido que los titulares de las entidades públicas no pueden tener responsabilidad por los actos que haga el personal subalterno. [De lo contrario,] se les juzgaría bajo un estándar ‘divino’ e inalcanzable, pues se exigiría que fueran omnipotentes, omnipresentes y omniscientes. Nadie se salvaría, porque esto implicaría partir de la sospecha", indicó.