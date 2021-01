El exalcalde de La Victoria cuestionó la exclusión de César Acuña. | Fuente: Andina

George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, se pronunció este sábado en contra de la exclusión del también candidato a la Presidencia de la República, César Acuña, tras una resolución del Jurado Electoral Especial por no declarar un bien inmueble.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el exalcalde de La Victoria consideró la exclusión del candidato de Alianza para el Progreso (APP) como absurda y poco democrática.

Ante esta situación, Forsyth Sommer dijo que una formalidad no le podía quitar a Acuña el derecho de participar del proceso electoral y que esperaba verlo en carrera.

La exclusión de @CesarAcunaP es absurda y poco democrática. No dejemos que una formalidad administrativa le quite el derecho a participar en las elecciones. Pese a ser partidos opuestos lo queremos en la cancha. Espero podamos verlo en carrera.#ArbitroDejeJugar — George Forsyth (@George_Forsyth) January 9, 2021

Exclusión de Acuña

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 resolvió la exclusión de César Acuña de la fórmula de APP a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Según indicaron, el candidato declaró 18 inmuebles de su propiedad cuando en Registros Públicos figura que tiene 19.

Al respecto, el presidente del Jurado Electoral Especial, Luis Carrasco, indicó a RPP Noticias que Acuña no cumplió con la Ley de Organizaciones Políticas, que establece que los candidatos deben declarar todos sus bienes estén o no en Registros Públicos.

“A uno les parecerá muy excesivo y a otros les parecerá muy correcto. Entonces ya en estas proyecciones es otro tema. Nosotros estamos aplicando la consecuencia tal cual está previsto en la norma”, manifestó.

Acuña respondió a esta decisión y dijo que no es la primera vez que intentan sacarlo de una carrera presidencial. Agregó que apelarán a la exclusión y justificó que no se haya incluido la propiedad debido a que aún no estaba registrada.