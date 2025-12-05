JEE Lima Centro 1 abre proceso contra José Jerí por presuntamente no acatar el principio de neutralidad

El informe propone que este sea elevado al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. | Fuente: Presidencia

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro le abrió un proceso al presidente de la República, José Jerí, por presuntamente infringir el principio de neutralidad. De acuerdo con el documento del JEE, al que tuvo acceso RPP, el mandatario habría favorecido al Partido Democrático Somos Perú, al que se encuentra filiado, en las declaraciones que emitió en una entrevista que brindó al programa El Valor de la Verdad el pasado domingo, 23 de noviembre.

“El señor José Enrique Jeri Oré, al ofrecer una entrevista en su calidad de actual presidente de la República del Perú, y mencionar su labor de Gobierno, su conducta se enmarcaría en el supuesto establecido en el inciso b) del artículo 33 del Reglamento; es decir, investido como presidente de la República del Perú, Jefe de Estado y Jefe del Poder Ejecutivo, durante su participación en el citado programa televisivo realizó declaraciones que no solo favorecerían a la organización política Partido Democrático Somos Perú sino que influenciarían en la intención del voto de terceros”, precisa el documento.

El documento propone que el informe sea elevado al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente”.

Asimismo, el informe constató en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que Jerí se encuentra afiliado al partido Somos Perú.

Informe del JEE contra José Jerí. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué dijo José Jerí en la entrevista?

El pasado 23 de noviembre, José Jerí brindó una entrevista al programa El Valor de la Verdad. Según el informe publicado por el JEE, el jefe de Estado habría brindado declaraciones para presuntamente favorecer a Somos Perú, partido político del mandatario y con el que llegó al Congreso.

Este fue fragmento de la entrevista adjunto en el documento y por el que el JEE le abrió una investigación a Jerí:

Periodista: ¿Haciendo un ejercicio de humildad admitiría que sus antecesores, por lo menos los dos que lo han precedido, ¿Castillo y Boluarte, le han dejado la valla muy bajita?

Presidente: Yo creo que cada uno tuvo su estilo de gobierno, ¿no?, su estilo de cómo interactuar con la población.

Periodista: Sí. Castillo tuvo un estilo de gobierno. ¿Cuál?

Presidente: Eh, creo que su discurso de reivindicación en campaña electoral y después de los primeros meses de gobierno, marcó un intento de estilo de gobierno, que lamentablemente no fue acompañado de un equipo técnico que tuviese tal vez las buenas ideas, de un sector que apoyó al presidente en su momento.

Periodista: ¿Cómo Somos Perú, ¿no?

Presidente: Somos Perú apoyó la gobernabilidad, que es muy distinto.

Periodista: Eso es lo que dice Acuña, presidente. ¿No?

Presidente: Eh, hay, hay contrastes, ¿no? Somos Perú históricamente en todos los años que le ha tocado estar en la escena nacional, siempre ha apoyado la gobernabilidad del país. Siempre lo ha hecho. Yo, como ex alcalde de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir.

Periodista: ¿Tanto así?

Presidente: Claro.

Periodista: No creo que sea su único amor.

Presidente: Eh. Bueno, mi único amor político.

Periodista: Ah, okay.

Presidente: Mi único amor político, siempre precisando ello, ¿no? Y obviamente hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad. Y por eso que el partido siempre ha estado con la democracia, siempre ha apostado por la gobernabilidad. Muchas críticas.

Periodista: ¿Cuánto se demoraron en votar por la vacancia de Castillo?

Presidente: (…) Cuando presentemos o cuando desarrollemos la medida, vamos a convocar a los sectores, a los gremios de prensa para que también emitan opinión y si están en desacuerdo con su aplicación, lo dirán “Y COMO SOMOS UN GOBIERNO QUE ESCUCHA” (…). En este gobierno las cosas se hacen como lo vamos a hacer. Hay una línea de trabajo en la cual la finalidad no solamente es normar, no es limitar la libertad de expresión, no, es cuidar de que las conductas que están realizando hoy en día no sean deliberadas filtradas para justamente evitar que se cumpla la finalidad de la lucha contra el crimen.